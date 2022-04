रोहतास: बिहार के रोहतास में बालू माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ (Nexus of Sand Mafia and Officials in Rohtas) की बात आये दिन सामने आती रहती है, जिसमें अवैध खनन कराने और पैसे वसूलने के आरोप में कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अवैध खनन कराकर रुपये वसूलने का खेल बंद नहीं हुआ है. ताजा मामला रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर बालू लदे वाहनों से अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Video of Recovery Goes Viral on Social Media in Rohtas) हो रहा है. जिसमें एक बड़े अधिकारी का ड्राइवर और उसका सहयोगी बालू लदे वाहनों से मोटी रकम वसूल रहा है.

सरकारी गाड़ी से वसूली का वीडियो वायरल: दावा किया जा रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो शुक्रवार का है. जिसमें जिला प्रशासन के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अगम श्रीवास्तव के सरकारी गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य सहयोगी सोनू कुमार बालू लदे ट्रैक्टरों से 25-25 हजार रुपये ले रहे हैं. वायरल वीडियो में जिला प्रशासन का बोर्ड लगाये एक गाड़ी दिख रही है. वीडियो में दिख रही गाड़ी रोहतास जिला प्रशासन की बतायी जा रही है. जिसका चालक उमेश चौधरी है. रुपये लेने का वीडियो वायरल होने पर जिले में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि मामले के जांच का आदेश दिया गया है.

बालू लदे ट्रैक्टरों से 25-25 हजार की वसूली: दरअसल, शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम बालू की ओवरलोडिंग रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर अभियान चलाकर चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान 19 ओवर लोडेड बालू लदे ट्रक को जब्त किया गया था. दावा किया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बालू लदे ट्रैक्टरों से 25-25 हजार रुपये लेकर छोड़ा जा रहा था. जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

ड्राइवर को भेजा गया जेल: इस पूरे मामले में रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का छापेमारी से कोई संबंध नहीं है. वायरल वीडियो शिवसागर इलाके का है. इस मामले में संबंधित समाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी अगम श्रीवास्तव के वेतन भुगतान पर रोक लगा ली दी गई है. वसूली करने वाले अधिकारी के ड्राइवर पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.

बालू माफिया से साठगांठ में कई अधिकारियों पर हो चुकी है कार्रवाई: बता दें कि रोहतास में बालू माफिया और अधिकारियों के साठ-गांठ का यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी जिले के कई अधिकारियों पर बालू माफियाओं से सांठ-गांठ रखने और अवैध खनन (Illegal Mining in Rohtas) कराने के आरोप में कार्रवाई हो चुकी है. जिसमें डेहरी के अनुमंडलाधिकारी के अलावा एक ASP भी नप चुके हैं, लेकिन फिर लोग मानने को तैयार नहीं हैं.

नोट- ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.