पटनाः बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू (Second Day Of Winter Session) होने से पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेन्द्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच गाली-गलौज हो गई. दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया. जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने (JAP Chief Pappu Yadav) इसे निंदनीय (Pappu Yadav Condemns Misbehavior Of MLA) बताया है.

पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि दो दिन से सत्र चल रहा है लेकिन गरीबी पर चर्चा नहीं हुई है. सदन में गाली-गलौज हो रही है. उन्होंने कहा कि असल में भाजपा और राजद के बीच आपसी समझौते के तहत नूराकुश्ती चल रही है. राजद-भाजपा का एकमात्र मकसद रोजगार, पलायन, अपराध जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है.

नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर जाप सुप्रीमो ने कहा कि बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढाने के लिए 30 सालों में किसी सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. आज बिहार में सिर्फ शराब शराब की बात होती है. सत्ता और विपक्ष सभी नेता शराब के धंधे में व्यस्त है. वहीं, विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने की बात को भुनाने वाले विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहले अपनी जांच करा लें.

इसके अलावा पप्पू यादव ने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के प्राचार्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मगध और मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी की अविलम्ब गिरफ्तारी कर इन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि एएन कॉलेज के प्राचार्य की सूची में एसपी शाही का नाम सबसे नीचे था, लेकिन नियमों को दरनिकार कर उन्हें प्राचार्य बना दिया गया. राजभवन ने यूनिवर्सिटी को लूट का केंद्र बना दिया है.

वहीं, बिहार क्रिकेट एसोसिएश पर आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यहां खिलाड़ियों की नियुक्ति पैसे लेकर की जाती है. उन्होंने इस बावत बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह को पत्र लिखने की बात कही है.

