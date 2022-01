पटना: ठंड के इस मौसम (Today Bihar Temperature) में जब लोग अपने घरों में कंबल के अंदर रहते हैं, तब एक ऐसा वर्ग भी है जो इस ठिठुरती ठंड में भी फटे-पुराने कंबल और प्लास्टिक के बोरे का जुगाड़ कर ठंड से बचने की जुगत जुटा रहा होता है. बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी कर्यालय के बाहर कुछ लोग सड़क किनारे गुजर बसेरा करते हैं. वहीं आज तापमान नीचे जाने के कारण ठंड से एक बुजुर्ग की मौत (Dead Body Found Near RJD Office) हो गयी.

तापमान गिरने से अधिक उम्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. खासकर सड़क किनारे और लावारिस हालत में जो भी लोग जी रहे हैं, उनकी मुश्किलें ओर भी बढ़ गई हैं. आरजेडी कार्यालय के पास एक बुजुर्ग का शव मिला है. जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ठंड से ही बुजुर्ग की मौत हुयी है. बुजुर्ग लावारिस हालत में आरजेडी कार्यालय के पास ही रहता था. हालांकि बुजुर्ग को कंबल दिया गया था लेकिन आज सुबह वह मृत पाया गया. जिसके बाद जिला प्रशासन के लोग डेड बॉडी को उठाकर ले गए.

बता दें कि जनवरी माह आते ही धीरे-धीरे पारा नीचे की ओर लुढ़कने लगा है. ऐसे में अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हालांकि गरीबों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण तो कराया जाता है लेकिन दबंग लोग उसपर अपना कब्जा जमाए रहते हैं. जब गरीब और रिक्शा-ठेला के लोग आश्रय स्थल का रुख करते हैं, तो उन्हें रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है. जिसके कारण उन्हें सड़क किनारे ही जिंदगी काटनी पड़ती है.

बिहार में मौसम (Bihar Weather Update) इन दिनों शुष्क बना हुआ है और सर्दी का सितम बढ़ते जा रहा है. ठंड की वजह से लोग कनकनी का एहसास कर रहे हैं. आने वाले दिनों में बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट (Temperature go down due to Cold Wave in Bihar) के आसार हैं. ऐसे में भी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है. पटना के वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई और यह 8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. वहीं, अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिला है.

