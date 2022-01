पटना: एक तरफ कोरोना (Corona Cases In Bihar) की मार तो दूसरी तरफ कोहरे के कहर (Fog In Bihar) से जनजीवन अस्त-व्यस्त दिख रहा है. मंगलवार को ठंड का पारा (Today Temperature In Bihar) इस कदर लुढ़का की कोहरे की धुंध से विजिबिलिटी भी कम दिखाई दे रही है. कोहरे की वजह से आसपास के लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं. इसके साथ ही पछुआ हवा भी तेज चल रही है. जिसके कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त दिख रहा है.

मंगलवार को तापमान में कुछ ज्यादा ही गिरावट दिख रही है. पछुआ हवा चलने से शीतलहरी गिरने लगी है. वहीं सबसे ज्यादा असर कोहरे के कहर से देखने को मिल रही है. कोहरे का धुंध इस कदर है कि आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है. एक तरफ जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं पटना-गया रेलखंड में कई ट्रेन लेट लतीफ चल रही हैं.

सभी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. पैसेंजर ट्रेन भी लेट लतीफ चल रही है. एक्सप्रेस ट्रेन में पलामू एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस, बरकाकाना एक्सप्रेस, गंगा दामोदर एक्सप्रेस अपने समय से लेट चल रही हैं. वहीं पैसेंजर ट्रेन में 2 पीजी, 4 पीजी अपने समय से लेट चल रही है.

बता दें कि आने वाले दिनों में बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं. ऐसे में भी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है. पटना के वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई और यह 8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. वहीं, अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिला है.

प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कई जगहों पर काफी कम हो गया है. इस वजह से शीतलहर की स्थिति बन गई है. ऐसे में मौसम विभागपटना के तरफ से बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. उसके बाद राज्य में आंशिक बादल का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है.

