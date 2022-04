पटना: राजधानी पटना में दुष्कर्म (Molestation In Patna) का मामला सामने आया है. राजीव नगर इलाके में एक 16 साल के छात्र द्वारा पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना (Molestation With Minor Girl In Patna) को अंजाम दिया है. वहीं घटना के बाद किशोर किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दस वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर में पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लड़के ने घर में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी नाबालिग को किसी को घटना के बारे में बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया. दुष्कर्म की घटना के बाद नाबालिग स्कूल गई. जहां उसकी तबीयत खराब हो गई. स्कूल से उसके घर पर सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद नाबालिग के पिता स्कूल गये और बच्ची को वहां से ले आए.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: घर पर पूछने पर बच्ची ने घटना के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद नाबालिग के पिता ने राजीव नगर थाना में मामला दर्ज कराया. थाने में दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि वह राज मिस्त्री का काम करता है. काम के सिलसिले में बाहर चले गये थे. उनकी पत्नी दाई का काम करती है. इस कारण वह भी घर से बाहर थी. इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है. वहीं पीड़िता का भी बयान कोर्ट में दर्ज करा लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा.

