पटना: एक बार फिर बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल (Question on women safety in Bihar) उठ खड़े हुए हैं. दरअसल, राजधानी पटना में नर्तकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Molestation with dancer in Patna) की घटना सामने आई है. स्टेज पर गीत गाकर दूसरों का मनोरंजन करने वाली युवती के साथ तीन युवकों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है. हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) ने बताया है कि मामले में तीनों आरोपियों को एक देसी कट्टा और तीन गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें: पटना में सब्जी बेचने वाली महिला से सामूहिक दुष्कर्म, नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों ने किया 'गंदा काम'

मैरिज हॉल के एक कमरे में दुष्कर्म: बताया जाता है कि जहानाबाद की रहने वाली डांसर पटना के मीठापुर इलाके में रहती है. उसे किसी फंक्शन में गाना गाने के बहाने बुक कराकर राम कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में उसी की एक जानकार महिला ने बुलाया. उसके बाद मौके पर मौजूद राम कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के निवासी पिंटू संजीव और कारु कुमार ने राम कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में गाना गाने के लिए बुलाया.आरोप है कि युवती के साथ इसी मैरिज हॉल के एक कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता बताती है कि वह किसी तरह इन दरिंदों के चंगुल से छूट कर भागी और खुद को उसी मैरिज हॉल के दूसरे कमरे में बंद कर लिया. उसके बाद अपने मोबाइल से इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.

पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी: वहीं, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया है कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मैरिज हॉल पहुंची और इस गैंगरेप में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस उस महिला की तलाश में भी जुट गई है, जिसने उसे गाने के बहाने इन लोगों से मिलवाया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP