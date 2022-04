पटना: राजधानी पटना के खगौल थाना (Crime In Patna) इलाके में नौकरी का झांसा देकर एक सब्जी बेचने वाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया (Three Accused Arrested In Patna Gang Rape Case) है. पीड़िता ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उसे किराए के मकान में ले जाकर तीनों ने मिलकर उसका दुष्कर्म किया. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: गया: बच्ची से दुष्कर्म और हाईवा की चोरी के मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार

पटना में सब्जी बेचने वाली महिला के साथ दुष्कर्म: बता दें कि खगौल थाना इलाके में 3 ऑटो ड्राइवरों पर एक सब्जी बेचने वाली महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पीड़ित महिला ने बताया कि 14 अप्रैल को नौकरी दिलाने के नाम पर ऑटो ड्राइवर पप्पू ने अपने दो साथी मनोज और पवन के साथ मिलकर किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़ित महिला ने घटना के बाद खगौल थाने में शिकायत की. जिसके बाद खगौल पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मैनपुरा के रहने वाले ऑटो ड्राइवर पप्पू कुमार सिमरा, कोईलवर का रहने वाला ऑटो चालक पवन कुमार और सिकरिया पालीगंज का रहने वाला ऑटो ड्राइवर मनोज कुमार को गिरफ्तार कर किया.

सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार: वहीं, खगौल थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मुकेश ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है. पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें: भोजपुर में सामूहिक दुष्कर्म मामला: 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश में जुटी पुलिस

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP