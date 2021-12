पटना: राजधानी पटना के मीठापुर गया गुमटी के पास बन रहे आरओबी का काम लंबे समय से निर्माणाधीन (ROB Work Under Construction in Patna) है. गार्डर की डिजाइन का काम चेन्नई की एक निजी कंपनी को मिला (Guarder Design Work Alloted Company of Chennai) है. लंबे समय से गार्डर के डिजाइन नहीं हो पाने से इस आरओबी का निर्माण काम पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन गार्डर की डिजाइन फाइनल हो जाने से बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा.

बता दें कि राजधानी पटना के मीठापुर के लोगों के साथ बाईपास, कंकड़बाग सचिवालय, पटना जंक्शन, यारपुर आर-ब्लॉक और गर्दनीबाग जाने वाले लोगों के लिए ये पुल लाइफ लाइन साबित होगा. गया गुमटी के पास रेल लाइन के ऊपर लगभग 35 मीटर गार्डर नहीं लगने से पिछले कई वर्षों से इस ओवरब्रिज का काम रुका हुआ था. गार्डर की डिजाइन फाइनल हो जाने से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में आरओबी का काम कंप्लीट हो जाएगा.

आरओबी का काम कंप्लीट होने पर इसे पटना वासियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. गया गुमटी रेल लाइन के पास अमूमन रेलवे फाटक बंद होने के कारण लोगों को घंटों जाम का समस्या झेलना पड़ता है. आरओबी के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगी. शहरवासियों को लंबे समय से इस आरओबी के पूरा होने का इंतजार है.

