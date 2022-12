पटना: चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब के पास एसबीआई बैंक से 70 हजार रुपये निकालकर अपने घर की ओर जा रहे है रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रामजी प्रसाद यादव से रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया. रामजी से झपट्टामार कर पैसे की लूट की गई और अपराधी मौके से फरार हो गए. (Loot from retired sub inspector in panta ) (loot in patna) (Kodha gang terror in Patna)

रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से लूट: पीड़ित ने बताया कि मंगल तालाब के पास से बैंक से पैसा निकालकर घर की ओर जा रहे थे. तभी बाइक सवार अपराधियो ने पैसा झपट्टा और फरार हो गया. गौरतलब है कि राजधानी पटना में बेखौफ़ कोढ़ा गैंग यात्रियों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

"बैंक से पैसे निकालकर जा रहे थे. तभी बाइक सवार अपराधियों ने पैसे लूट लिए और भाग निकले."-रामजी प्रसाद यादव,रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर

कोढ़ा गैंग ने लूटे 70 हजार: ऐसी घटनाओं से परेशान पुलिस ने गैंग को पकड़ने के लिये टीम गठित की है और जगह-जगह छपामारी की जा रही है. सिटी एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने कहा कि बहुत जल्द कोढ़ा गैंग के सदस्य पकड़े जायेंगे. साथ ही लोगों से अपील की है कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखें.

"हमारी टीम गैंग को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. यात्रियों को ये गैंग निशाना बनाती है. हम लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हैं." - प्रमोद कुमार, सिटी एसपी, पूर्वी