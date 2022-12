सिवान: बिहार के सिवान में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की गई है. घायल की पहचान दया निधान मिश्रा के रूप में हुई है. दया का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामला सराय ओपी थाना क्षेत्र के बड़का गांव की है. फिलहाल गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में दहशत व्याप्त है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (Firing in land dispute in Siwan) (Firing in Siwan)

जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली: पीड़ित पक्ष ने बताया कि दया निधान मिश्रा जमीन का करोबार करते हैं. वह सुबह अपने एक जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम कराकर मजदूर को खाना खिलाने बाजार जा रहे थे. तभी बड़का गांव चौक पर 4 की संख्या में अपराधियों ने उनपर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी. इतना ही नहीं फायरिंग के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

जांच में जुटी पुलिस: गोली लगने से दया निधान मिश्रा बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े. आसपास के लोगों ने आनन फानन में घायल को सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया जहां से चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

"मेरे छोटे भाई को गोली मारी गई है. जमीन का कारोबार करते हैं. हम प्रशासन से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हैं."- घायल के भाई