पटना: राजधानी पटना में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां शनिवार रात इनकम टैक्स गोलंबर (Income Tax Golambar Patna) पर यू टर्न लेने से रोकने पर एक लग्जरी गाड़ी सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिस की महिला सिपाही बबीता कुमारी को अपनी गाड़ी से कुचलते हुए घसीट दिया (Road Accident In Patna). इस घटना में महिला सिपाही बबीता कुमारी गंभीर रूप से घायल (Lady Constable Injured In Road Accident In Patna) हो गई. जिसका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. बबीता मूल रूप से मसौढ़ी की रहने वाली है और वो पटना के सिपारा में किराए के मकान में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं.

दरअसल, शनिवार रात इनकम टैक्स के पास हर दिन की तरह बबीता अपनी ड्यूटी कर रही थी. इसी दौरान एक लग्जरी चार पहिया वाहन वीर चंद पटेल पथ की ओर से आई और आयकर गोलंबर की ओर जाने लगी, इसी बीच गाड़ी सवार ने अचानक गोलंबर से यू टर्न लेकर गाड़ी को वापस बेली रोड की ओर लेकर बढ़ने लगा. बीच सड़क पर गाड़ी को गलत दिशा में घूमता देख बबीता ने गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया. गाड़ी रोके जाने के इशारे पर गाड़ी चालक ने कुछ समय के लिए गाड़ी को वहीं रोक दिया और फिर गाड़ी को घुमाकर बबीता पर चढ़ा दिया.

इस घटना में गाड़ी की जद में आयी बबीता इनकम टैक्स से घसीटती हुई हाईकोर्ट गेट नंबर 1 तक पहुंच गई. इस दौरान बबीता की विसिल कोर्ड गाड़ी में फंसी थी. वाहन चालक को जब पता चला तो गाड़ी से उतर कर वो भाग निकला. वहीं गाड़ी में बैठी एक युवती को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी. घटना के बाद स्थानीय लोगों की चंगुल में आई कार सवार युवती को पुलिस कोतवाली थाने ले आयी. जहां उस युवती की निशानदेही पर गाड़ी सवार युवक की पहचान अभिनव कुमार सिंह के रूप में की गई. जो मूल रूप से मनेर का रहने वाला है, फिलहाल वो पटना में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रहता है. अभिनव पेशे से बालू सप्लायर है.

इस घटना के बाद बेली रोड से पुलिस लाइन में कार्यरत दो सिपाही वहां से गुजर रहे थे. जिन्होंने गाड़ी में फंसी महिला सिपाही को कराहते हुए देखा और फौरन उसे ऑटो के जरिए पटना पुलिस लाइन के नजदीक तारा अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, ट्रैफिक एसपी और यातायात डीएसपी ने तारा अस्पताल पहुंचकर इस घटना में गंभीर रूप से घायल महिला ट्रैफिक सिपाही को बेहतर इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल भिजवाया.

