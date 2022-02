पटनाः राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी अनुमंडल में एक बार फिर तेज रफ्तार ने कहर बरपाया है. जहां अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Two Dead In Road Accident In Masaurhi ) हो गई. पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया.

पहली घटना थाना क्षेत्र के तारेगना गुमटी के समीप की है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. ये घटना तब घटी जब युवक ट्रैन से उतर कर अपने घर पैदल जा रहा था. अभी वो रेलवे गुमटी से थोड़ी दूरी पर ही पहुंचा था कि तेज रफ़्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान मसौढ़ी थाना क्षेत्र के जगपुरा निवासी वीरू रविदास के पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है.

वहीं, दूसरी घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के भैसवां गांव के पास की है. जहां मसौढ़ी से भैसवां की तरफ जा रही एक ऑटो में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. जिससे ऑटो सड़क पर ही पलट गई. जिससे ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, ऑटो सवार अन्य लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए. मृतक की पहचान दत्मई गांव निवासी रंजीत चौधरी के रूप में हुई है. दोनों ही घटनाओं के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

