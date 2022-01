पटना: कोरोना के नए वेरिएंट (Omicron In Bihar) को देखते हुए सोमवार से पटना में कोरोना टीका के प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हो गई. चिकित्सक लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे कि कोरोना टीका के बूस्टर डोज की शुरुआत की जाए. ऐसे में सरकार की तरफ से बिहार में कोरोना टीका के बूस्टर डोज की शुरुआत की गई, जहां फ्रंटलाइन वर्कर (Frontline Worker Took Booster Dose In Patna) स्वास्थ्यकर्मी और 60 प्लस वालों को टीका दिया गया.

पटना के गुरुनानक भवन में चल रहे वैक्सीनेशन सेशन साइट पर कोरोना टीका का तीसरा डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन नजर आई. सुबह 10 बजे से शुरू हुए प्रिकॉशनरी डोज के टीकाकरण में शाम 4 बजे तक 700 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ. वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज मानसून मोहंती ने बताया कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा दिख रहा है और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 60 प्लस वाले कोमोरबिड लोगों की भी संख्या काफी आ रही है. लोग वैक्सीनेशन को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं.

प्रिकॉशनरी डोज का टीका लेने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर गोपाल कुमार ने बताया कि वह पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं और कोवैक्सीन का टीका लिए हुए उन्हें 9 महीने से अधिक हो गए थे. ऐसे में जब प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत की गई तो उन्होंने सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन कराया. 60 प्लस की श्रेणी में आने वाले रमेंद्र नाथ रॉय ने बताया कि कोरोना टीका का दूसरा डोज उन्होंने 9 अप्रैल को लिया था. 9 महीने पूरे हो गए थे इसलिए बूस्टर डोज ली है.

पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग की चिकित्सक डॉ शिखा रानी ने बताया कि आज से प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर कोरोना टीका के बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है. ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने शुरुआती दौर में ही टीकाकरण कराया. अभी के समय में जिस प्रकार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह वैक्सीन बहुत फायदा कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सर्दी जुखाम से ग्रसित हैं, अभी के समय वह स्वस्थ होने के बाद ही अपना टीकाकरण कराएं. क्योंकि हो सकता है कि यह सर्दी जुकाम कोरोना ही हो और ऐसी स्थिति में वैक्सीन लेने से परेशानी बढ़ सकती है.

वहीं, पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग के प्राध्यापक डॉ राजीव कुमार ने वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर से अपील की कि अगर स्वस्थ हैं, तो जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं. क्योंकि संक्रमण के बदलते स्वरूप से अगर डटकर मुकाबला करना है तो प्रिकॉशनरी डोज लेना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जब फ्रंटलाइन वर्कर. हेल्थ केयर वर्कर और 60 प्लस के कोमोरबिड लोगों का प्रिकॉशनरी डोज का टीकाकरण कंप्लीट हो जाए, तब आम लोगों के लिए भी प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत कर देनी चाहिए.

बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में ओमीक्रोन भी काफी तेज गति से फैल रहा है. संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में रविवार को 5022 नए मामले सामने आए हैं और इससे पहले 21 मई 2021 को 5154 नए मामले सामने आए थे.

पटना की बात करें तो बीते 24 घंटे में पटना में सबसे अधिक 2018 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, संक्रमण दर 3% से बढ़कर 21.94% तक पहुंच गई है. वहीं कई जिलों से भी आम लोगों के साथ-साथ डॉक्टर्स और अधिकारियों के कोरोना संक्रित होने की खबर मिल रही है.

बिहार में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 16,897 है, जिसमें 315 मरीज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में एडमिट है. वहीं, 16552 मरीज होम आइसोलेशन में है, 117 मरीज डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हैं. 52 मरीज डेडीकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में और 76 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं. इसके अलावा 70 मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

