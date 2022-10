पटनाः राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. आम इंसान को छोड़िए खास लोगों को भी साइबर अपराधी नहीं बख्श रहे हैं. ताजा मामला बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी (Faud With Bihar Chief Secretary Amir Subhani) से जुड़ा हुआ है. साइबर अपराधियों ने जो कारनामा किया है उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है. बीते रविवार के दिन साइबर अपराधियों ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के अकाउंट से हजारों रुपये (90 Thousand Take Out From Aamir Subhani Account) उड़ा लिए. आमिर सुबहानी ने तुरंत इसकी सूचना ईओयू को दी, जिसके बाद ईओयू की टीम ने जालसाज को धर दबोचा.







अकाउंट से 90,000 रुपये निकाले गएः घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक मुख्य आमिर सुबहानी के अकाउंट से 90,000 रुपये निकाल लिए गए. लेकिन गनीमत रही कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और ईओयू को इसकी जानकारी दी. हालांकि जालसाज पैसे की निकासी नहीं कर सका था. क्योंकि 90000 रुपये को बैंक खाते में ब्लॉक कर दिया था. फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है.









अधिकारियों में मचा हड़कंपः मामले को गंभीरता से लेते हुए आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने तुरंत कार्रवाई किया और साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़ में आने के बाद फ्रॉड के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. इस मामले के बाद अन्य अधिकारियों के बीच भी हड़कंप सा मच गया है कि आखिर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ धोखाधड़ी कैसे की गई.