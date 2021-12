पटना: बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन (Fourth Day Of Winter Session Of Bihar Legislature) है. सत्र की कार्यवाही आज भी हंगामेदार होने के आसार है. विधानसभा में आज कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्न लाए जाएंगे. जिसका विभागीय मंत्री जवाब देंगे. बिहार विधानसभा में आज वर्ष 2021- 22 के द्वितीय अनुपूरक बजट (Second Supplementary Budget Passed In Assembly) पास कराया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: विधानमंडल का शीतकालीन सत्र: दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में कई लोगों की आंख निकालनी पड़ी है. इसे लेकर कांग्रेस और राजद के सदस्य विधान परिषद में अलग-अलग सरकार पर हल्ला बोलेंगे. विधान परिषद में आज दोनों दल अलग-अलग कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग करेंगे. वहीं बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक आज परिषद में पेश होगा.

बिहार विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से प्रश्नकाल से शुरू होगी. उसके बाद सुनने का काल होगा और फिर ध्यानाकर्षण. विधानसभा में वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक बजट 20,531 करोड़ पर चर्चा होगी. सरकार की ओर से वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद जवाब देंगे और फिर सरकार उसे सदन से पास भी कराएगी. सबसे अधिक 4,441 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे. इसके साथ ही 1,000 करोड़ रुपये पटना मेट्रो रेल परियोजना पर खर्च होगा.

ये भी पढ़ें: तेजस्वी ने पूछा- बिहार विधानसभा के अंदर शराब की बोतल कहां से आई?

वहीं, 635 करोड़ सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना पर खर्च होगा, तो 550 करोड़ रुपये सीएम ग्राम संपर्क योजना पर, गंगा जल उद्धव योजना पर 1035 करोड़, शहरी निकायों पर 1445 करोड़ और 1182 करोड़ प्राकृतिक विपदा पर, 904 करोड़ से अधिक राशि पंचायत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर, 547 करोड़ की राशि विश्वविद्यालयों पर, 219 करोड़ बाढ़ नियंत्रण कार्य पर खर्च किए जाएंगे.





पिछले दो दिनों में बिहार विधानसभा में शराबबंदी से लेकर माननीयों के सम्मान पर लगातार सरकार की किरकिरी होती रही है. बीजेपी के विधायकों ने ही मंत्रियों को मुश्किल में डाला है. अभी तक विपक्ष कहीं से भी एकजुट नहीं दिख रहा था. बिहार विधानसभा के हुए उपचुनाव के बाद से कांग्रेस और आरजेडी सदन में भी एक साथ सरकार के खिलाफ खड़े होते नहीं दिखे हैं लेकिन कांग्रेस विधानमंडल दल की दूसरी बार हुई बैठक में अब शेष बचे दो दिन महागठबंधन की एकजुटता की बात कही गई है. ऐसे में देखना है महागठबंधन कितनी एकजुटता से सरकार को घेरता है.



नोट: ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP