पटना: आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन (Third day of Winter session of Bihar Legislature) है. आज भी दोनों सदनों में गहमागहमी दिखने की संभावना है. बिहार की विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा और विधान परिषद में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है. हाल के दिनों में बिहार में घटित घटनाओं काे लेकर विपक्ष सरकार से पहले से ही जवाब-तलब कर रहा है. कांग्रेस और आरजेडी भले ही सदन में अलग-अलग रणनीति पर काम कर रही हों लेकिन दोनों पार्टियां बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar), जहरीली शराब से मौत, बिहार में बढ़ रहे अपराध (Rising crime in Bihar), विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार (corruption in Bhar Universities), नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog report on Bihar) को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही हैं.

हालांकि सत्तापक्ष ने विपक्ष के सवालों के जबाव देने की पूरी तैयारी की है. हालांकि कई मुद्दों पर सरकार घिरती भी नजर आ रही है. सत्र के तीसरे दिन भी भारी गहमागहमी की संभावना है. शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा परिसर से शराब की बोतलों की बरामदगी से हंगामा ही मच गया था. विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया और सरकार पर करारा प्रहार शुरू कर दिया. शराबंबदी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav on Liquor Ban) ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग लिया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने हाल ही में बड़ी समीक्षा बैठक (CM Nitish review meeting on Liquor Ban) की थी. आज कैंपस में शराब की खाली बोतलें मिल रही हैं. इससे साबित होता है कि शराबबंदी राज्य में पूरी तरह से फेल है. मुख्यमंत्री के साथ शराब माफिया की तस्वीर सामने आई है. इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया. बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया है. मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.

हालांकि मुख्यमंत्री शराब की बोतल मिलने की घटना से काफी नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ी कर रहा है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता. सीएम ने इस विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में जांच का आदेश देने का आग्रह भी किया.

इसके साथ ही सदन के बाहर का एक और घटनाक्रम चर्चा के केंद्र में रहा. राजद के मनेर से विधायक भाई बीरेंद्र और बीजेपी के दरभंगा से विधायक संजय सरावगी आपस में भिड़ गए. यह मामला भी पूरा दिन छाया रहा. दोनों विधायकों ने एक-दूसरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. बात गालीगलौज तक पहुंच गई थी. यह वाकया कैमरे में कैद हो गया था.

