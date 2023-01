पटना: पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए की इनाम की घोषणा करने वाले पूर्व बीजेपी नेता गजेन्द्र झा (Former BJP Leader Gajendra Jha) को जमानत मिल गई है. पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की जीभ काटने को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में पूर्व BJP नेता गजेन्द्र झा को जमानत मिली है. पूर्व सीएम मांझी की एक जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूर्व बीजेपी नेता गजेन्द्र झा ने HAM नेता की जीभ काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही थी.

ये भी पढ़ें- ब्राह्मण-दलित एकता महाभोज: परशुराम-अंबेडकर की तस्वीरें लगाई, मांझी ने खुद परोसा दही-चूड़ा

बीजेपी के पूर्व नेता गजेंद्र झा को मिली जमानत : गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Former CM Jitan Ram Manjhi) की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करने वाले बीजेपी से निष्कासित गजेन्द्र झा के खिलाफ जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर (PIL filed in Patna High Court against Gajendra Jha) की गई थी. यह जनहित याचिका शहजादा कमर खान ने दायर की थी. इसी मामले में गजेंद्र झा को कोर्ट से जमानत मिली है. उनके बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के जीभ काटने के बयान के बाद बिहर में खूब बवाल हुआ था.

जीतन राम के बयान पर मचा था बवाल : दरअसल, ब्राह्मणों पर मांझी के विवादित बयान (Controversial Statement on Brahmins) पर बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने मधुबनी में ऐलान किया था कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. साथ ही जिंदगी भर उसका भरण-पोषण भी किया जाएगा. गजेन्द्र झा के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उनसे 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण मधुबनी जिला कार्यालय को देने को कहा था.

ब्राह्मण जाति के खिलाफ दिए थे अमर्यादित बयान : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री (HAM Leader Jitan Ram Manjhi) जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया था. मांझी ने ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि मूर्ख ब्राह्मणों से (jitan Ram Manjhi Controversial Statement On Brahmins) पूजा-पाठ और धार्मिक कर्मकांड न करवाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि विद्वान हो सात्विक हों एवं मांस मछली-मदिरा का सेवन नहीं करता हो, वैसे ब्राह्मणों से पूजा-पाठ कराने में कोई दिक्कत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को रामचंद्र जी के आरती के भरोसे नहीं रहने की सलाह दी थी.