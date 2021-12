पटनाः ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सफाई (Manjhi Clarified On Abusing Brahmins) पर सफाई दे रहे हैं. अपने बयान पर मचे घमासान के बीच मंगलवार को ट्वीट करते हुए उन्होंने फिर खेद प्रकट किया. मांझी ने कहा कि वे ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं. पंडितों के लिए बोले गए शब्द को स्लिप ऑफ टंग (जुबान फिसलना) (Manjhi Said That Was Slip Of Tounge) बताया है.

मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा 'पंडितों के खिलाफ बोले गए मेरे शब्द 'स्लिप ऑफ टंग' हो सकता है, जिसके लिए मैं खेद प्रगट करता हूं. वैसे मैं ब्राह्मण नहीं.. ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं. ब्राह्मणवाद दलितों से नफरत करता है. दलितों को अछूत बताता है. गले में हड्डियां, कमर में झाड़ू, पैर में घूंघरू बंधवाया है. इनका विरोध जारी रहेगा.'

हालांकि, सफाई देने के क्रम में सबसे पहले मांझी ने कहा था कि उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके बाद कहा था कि जो पंडित दलितों के यहां खाना खाने से मना करते हैं, उनके लिए कहा था. अब उन्होंने ब्राह्मणवाद का खिलाफत किया है.

बता दें कि मांझी ने बीते 19 दिसंबर को मुसहर भुइयां समाज के एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों के लिए 'हरामी' शब्द का इस्तेमाल कर दिया था. इसके बाद से बिहार में बवाल मचा है. पूर्व सीएम के खिलाफ बिहार के विभिन्न जिलों में परिवाद दायर किया जा चुका है.

मांझी के इस बयान के विरोध में बीजेपी एक नेता गजेन्द्र झा ने उनकी जुबान काट लेने के लिए ऐलान की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि जो भी ब्राह्मण का बेटा मांझी की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसे लेकर हम पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है. बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को चेतावनी दे डाली है.

