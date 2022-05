पटना: राजधानी पटना में अपराध की घटना (Crime In Patna) लगातार हो रही है. अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र के सरासत गांव का है. जहां पांच लाख रुपये रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने अदला पंचायत के मुखिया के घर पर फायरिंग की घटना (Firing At Mukhiya House In Naubatpur) को अंजाम दिया है. फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गये. फायरिंग के बाद से मुखिया के परिजनों में दहशत का माहौल है. इस घटना को लेकर मुखिया के पति इंदुभूषण प्रसाद ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

ये भी पढ़ें-मधुबनी में कांग्रेस नेता के बेटे को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में 4 लोग घायल

मुखिया के घर पर फायरिंग: घटना के संबंध में बताया जाता है कि अदला पंचाय की मुखिया प्रभा देवी के पति इंदुभूषण प्रसाद से अपराधियों ने फोन करके पांच लाख रुपए की मांग की थी. वहीं, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद भी अपराधियों का मन नहीं भरा तो सोमवार की देर शाम अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया के घर पर चढ़कर जमकर गोलीबारी की.

जांच में जुटी पुलिस: फायरिंग की ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. हालांकि, गोलीबारी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वारदात के बाद मुखिया के पति ने घटना की जानकारी पुलिस की दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान में जुट गई है. गोलीबारी की घटना के बाद से मुखिया का परिवार दहशत में है और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है.

"अदला पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रभा देवी के पति से रंगदारी की मांग किया गया था. जिसका लिखित आवेदन मिला है साथ ही घर पर हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी हैं. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- मो. रफीकुल रहमान, थानाध्यक्ष, नौबतपुर

ये भी पढ़ें-VIDEO : देखिए बिहार के गोपालगंज में किस तरह चली गोली, बरसे ईंट पत्थर, फायरिंग में दो जख्मी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP