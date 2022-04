पटना (मसौढ़ी): राजधानी पटना (Crime In Patna ) से सटे मसौढ़ी में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक वृद्ध की हत्या (Old Man Shot Dead In Masaurhi) कर दी. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास की है. मृतक की पहचान नीमा गांव निवासी दिनेश शर्मा के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने मौके से दो खोखा बरामद किया है.

नोट- अपडेट जारी है.

