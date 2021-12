बेगूसराय: बिहार में कोरोना टीकाकरण में फर्जीवाड़े का एक और नमूना प्रकाश में आया है. बेगूसराय जिले में वैसे लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगा (Fake Corona Vaccination In Begusarai) दी गई है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं. दूसरी खुराक मिलने का मैसेज (second dose of corona vaccine) मोबाइल नंबर पर आ गया. इस तरह की लापरवाही पर प्रशासन की तरफ से कोई भी सटीक जवाब देने को तैयार नहीं है.

ये भी पढ़ेंः 'बिहार में ओमीक्रोन का केस नहीं, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार तैयार'

लालो देवी के पति राम उदगर ठाकुर ने बताया कि, 'वीरपुर प्रखंड के ग्राम खरमौली में 19 सितंबर को मेरी पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो गई. बिहार के योजना एवं विकास विभाग ने भी उसी तारीख को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है. उसकी मौत के दो महीने बाद अब हमें स्वास्थ्य विभाग से कोरोना टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र मिला है.'

बता दें कि सुपौल जिले के वीरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने 25 नवंबर को किसान भवन में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया था. शिविर के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने लालो देवी के नाम टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया.

ये भी पढ़ें: ओमीक्रोन पर सीएम नीतीश बोले- 'बिहार में बाहर से आए यात्रियों को लेकर सतर्क रहने के दिए हैं निर्देश'

ऐसे में एक मृत व्यक्ति को जारी किया गया टीकाकरण प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है. यह बेगूसराय जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोग कह रहे हैं कि यह बिहार में कोरोना टीकाकरण के आंकड़ों को बढ़ाने की एक साजिश है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP