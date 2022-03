पटना: गर्मी के दस्तक के साथ ही पटना के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या (Drinking Water Problem in Patna) गहराती जा रही है. मसौढ़ी के हांसाड़ीह और चेथौलल गांव में सरकारी चापाकल खराब (Hand Pump not Working in Masaurhi) हो गए हैं. जिससे लोगों को पेयजल के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गांव में एकाध नल से काफी मुश्किल से पानी निकल रहा है. वहां, भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पानी भरने के लिए आ रहे हैं. जहां उन्हें घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.

एक चापाकल से पूरा गांव भरता है पानी: वहीं, गर्मी के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना फेल होती दिखाई दे रही है. जहां नल का जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है. जिससे पटना के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पानी के लिए हाय तौबा मची है. मसौढ़ी के हांसाड़ीह और चेथौलल गांव में एक चापाकल पर सैकड़ों परिवार रोजाना सुबह और शाम पानी के लिए जंग लड़ते नजर आते हैं. मसौढ़ी प्रखंड के तकरीबन दो दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं. जहां पर सिर्फ एक चापाकल के सहारे पूरे गांव के लोग पानी ले रहे हैं.

चापाकल ठीक करने के लिए टीम गठित: वहीं, पंचायती राज पदाधिकारी विनय कुमार ने इस संबंध में बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गांव में जितने भी सरकारी चापाकल खराब हुए हैं, उनको दुरूस्त करने के लिए टीम गठित की गई है. यह टीम गांव-गांव में घूमकर उसे ठीक करेगी. इसके साथ ही सात निश्चय योजना के तहत लगे नल के जल को दुरुस्त करने की पुरजोर तैयारी चल रही है.

