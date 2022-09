पटना: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा (BPSC 67th Prelims Re-Exam ) के एडमिट कार्ड को अभ्यर्थी 14 सितंबर से आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड (BPSC 67th Prelims Admit Card) कर सकेंगे. यह जानकारी आयोग के द्वारा दी गई है. आयोग के अनुसार का 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर (BPSC exam held in one day one shift) को किया जाएगा. इसे एक ही पाली में दिन में 12 बजे से दो बजे तक आयोजित किया जाएगा.

14 सितंबर को कर सकेंगे एडमिड कार्ड डाउनलोड: परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और अभ्यर्थियों को दिन में 11 बजे तक परीक्षा सेंटर में प्रवेश करना होगा. आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि 14 सितंबर को आयोग के वेबसाइट पर ई-प्रवेश पत्र अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर ले, अंतिम वक्त का इनजार न करें. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र www.bpsc.bih.nic.in या www.onlinebpsc.bih.gov.in से डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं.

1 दिन और 1 पाली में होगी BPSC की परीक्षा: दरअसल बीपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2 दिनों में लिए जाने के फैसले पर अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी थी और अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे. इसको लेकर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए थे और उसी के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और बीपीएससी अध्यक्ष के साथ बैठक करने का फैसला लिया था. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अमीर सुबहानी और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ बैठक की और पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया. जिसके बाद सीएम नीतीश ने ये फैसला लेते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह 1 दिन और एक पाली में ही ली जाएगी. हालांकि परसेंटाइल सिस्टम को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है. छात्र बीपीएससी में परसेंटाइल सिस्टम खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं.



BPSC 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला : गौरतलब है कि बीपीएससी की 67 वीं प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक मामले (BPSC Paper Leak Case) की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने इसके मुख्य आरोपी कपिलदेव कुमार को बोकारो से गिरफ्तार किया ( Main Accused Kapil Dev arrested from Bokaro) था. विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान कपिलदेव ने स्वीकार किया था कि शक्ति कुमार ने उसके पास सबसे पहले प्रश्न-पत्र भेजा था. उसके बाद इसी ने प्रश्न-पत्र को दिल्ली के सन्नी को भेजा था और सन्नी ने ही उसके गिरोह के लोगों को प्रश्न पत्र लीक किया था.