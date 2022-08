पटना: राजधानी पटना में अभ्यर्थी प्रदर्शन ( BPSC Candidates Will Protest In Patna) करेंगे. दरअसल बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा (BPSC Exam In Bihar) शुरू से विवादों में रहा है. 8 मई को पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी और क्वेश्चन पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गया. आयोग ने कहा कि परीक्षा जल्द लिया जाएगा लेकिन अब आयोग ने 20 सितंबर और 22 सितंबर को 2 दिन में पीटी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर तय करने का निर्णय लिया है. ऐसे में बीपीएससी की पीटी परीक्षा 2 दिन आयोजित करने और परसेंटाइल सिस्टम लागू किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों में रोष है. वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. अब तक दो बार बीपीएससी अभ्यर्थी आयोग के गेट पर जाकर प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन सुनवाई नहीं होने के बाद अभ्यर्थी एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं.

पटना में BPSC अभ्यर्थियों का होगा प्रदर्शन : 8 मई को बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक को उजागर करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने बीपीएससी परीक्षा का पैटर्न बदले जाने और परीक्षा 2 दिन आयोजित किए जाने को लेकर के बीते शुक्रवार 26 अगस्त को सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी गेट पर प्रदर्शन किया. आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा लेकिन मांगों पर अब तक कुछ संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण अब बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि आज 10:00 बजे बीपीएससी अभ्यर्थी पटना कॉलेज गेट पर पहुंचेंगे और इसके बाद रैली निकालते हुए बीपीएससी ऑफिस पहुंचेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे. उन्होंने कहा है कि बीपीएससी ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए पटना कॉलेज गेट से बीपीएससी तक पैदल मार्च करेंगे. उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से आह्वान किया है कि इस प्रदर्शन में सम्मलित होकर अपनी बातों को प्रमुखता से उठाएं.



'2 दिन परीक्षा आयोजित किए जाने और परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू करने का विरोध है, क्योंकि परीक्षा का जब नोटिफिकेशन निकला था, उस समय मेरिट के बेसिस पर चयन करने की बात कही गई थी और परीक्षा शुरू होने के बाद बीच परीक्षा में परीक्षा का नियम नहीं बदला जा सकता. पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में यदि बदलाव करना होता है तो सबसे पहले उसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होती है और इन सब तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया है. परसेंटाइल सिस्टम ला कर के धांधली करने की कोशिश की जा रही है जिसका हम विरोध करते हैं और प्रदेश के तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी परसेंटाइल सिस्टम और 2 दिन परीक्षा लिए जाने का विरोध कर रहे हैं.' - दिलीप कुमार, छात्र नेता

BPSC 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला : गौरतलब है कि बीपीएससी की 67 वीं प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक मामले (BPSC Paper Leak Case) की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने इसके मुख्य आरोपी कपिलदेव कुमार को बोकारो से गिरफ्तार किया ( Main Accused Kapil Dev arrested from Bokaro) था. विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान कपिलदेव ने स्वीकार किया था कि शक्ति कुमार ने उसके पास सबसे पहले प्रश्न-पत्र भेजा था. उसके बाद इसी ने प्रश्न-पत्र को दिल्ली के सन्नी को भेजा था और सन्नी ने ही उसके गिरोह के लोगों को प्रश्न पत्र लीक किया था.