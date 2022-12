पटनाः दिसंबर का महीना कड़ाके की ठंड (Winter Season In Bihar) के लिए जाना जाता है और बिहार में इस समय ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है. बिहार की राजधानी पटना में गरीब और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा रैन बसेरों (Temporary Shelter For Poor In Patna) का इंतजाम किया गया है, जिसका उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार देर रात निरक्षण किया. इन रैन बसेरों में पेयजल के साथ-साथ सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र और वाईफाई की भी निशुल्क व्यवस्था की गई है.

निजी कोष से बांटे कंबलः राजधानी पटना में बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थलों का तेजस्वी यादव ने जायजा लिया और वहां उपस्थित लोगों की अपेक्षाओं को जानने की कोशिश की. साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को उन कमियों को यथाशीघ्र दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने सड़क के किनारे, पुल-फ्लाईओवर के नीचे कड़ाके के ठंड में सो रहे लोगों को अपने निजी कोष से कंबल भी बांटे. इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है.

अपने ट्वीट में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा है- "कड़ाके की सर्दी हमारे गरीब भाइयों के लिए समस्या उत्पन्न ना करें इसलिए हमारी सरकार ने निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थलों के इंतजाम किए हैं. कल देर रात रैन वहाँ उपस्थित लोगों की अपेक्षाओं को जाना तथा सम्बंधित अधिकारियों को उन कमियों को यथाशीघ्र दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए"

वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि "सड़क के किनारे, पुल-फ्लाई ओवर ब्रीज के नीचे कड़ाके की ठंड में सो रहे गरीब भाइयों को निजी कोष से कंबल बांटे और उनसे वार्तालाप कर उनकी विभिन्न समस्याओं और अपेक्षाओं को जाना"

बिहार में कड़ाके की सर्दी: आपको बता दें कि बिहार में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पटना मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी के समय पूरे प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है जिसकी गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है. इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में अब कोहरे का असर दिखने लगा है और प्रदेश के उत्तर पश्चिम उत्तर मध्य दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में सुबह के समय कई घंटों तक मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन क्षेत्रों के लोग यदि सड़क पर यातायात के दौरान विशेष सावधानी बरतें.