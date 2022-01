पटना: बिहार में अपराध (Crime In Bihar) की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के गांधी सरोवर मैदान स्थित मंगल तालाब से अधेड़ का शव बरामद (Dead Body Recovered From Pond In Patna City) किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के दून्दी बाजार निवासी मुरारी प्रसाद के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांधी सरोवर मैदान स्थित मंगल तालाब में एक शव उतराता दिखा. जिसके बाद इसकी जानकारी आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई. शव को देखने के लिए तालाब के चारों ओर लोगों की भीड़ जुटने लगी. इस दौरान मृतक के पुत्र अभय कुमार ने शव की पहचान की.

स्थानीय लोगों ने तलाब में शव मिलने की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों से मुरारी प्रसाद मानसिक तनाव में जी रहे थे. हालांकि पुलिस मामले में बिंदुवार जांच शुरू कर दी है.

