पटना: गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग इलाके (Dead Body found In ilahi bagh patna) से एक युवक का शव (Dead Body Of Young Man Found From Well In Patna) बरामद किया गया है. शव खेत के बीचों बीच एक कुएं से मिला है. परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है. मृतक की पहचान इलाहीबाग निवासी 30 वर्षीय धीरज लाल के रूप में हुई है.

पढ़ें- छपरा में कचरे के ढेर से मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

स्थानीय लोगों ने कुएं में धीरज का शव देखा जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला है. धीरज की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजन धीरज की मौत को हत्या बता रहे हैं. परिजनों ने बताया कि, धीरज पिछले 21 फरवरी से लापता था. जिसकी लिखित सूचना शुक्रवार की शाम परिजनों ने पुलिस को दी थी. गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी थी. पांच दिनों से लापता युलक धीरज के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था.

पढ़ें- Gopalganj Crime News: रेलवे ट्रैक के पास पड़ी थी अज्ञात युवती की लाश, थोड़ी दूरी पर बरामद हुई शराब की खाली बोतलें

इससे पहले की पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करती उससे पहले ही धीरज का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई. खेत के कुएं से धीरज का शव बरामद किया गया. स्थानीय ने शव को सबसे पहले देखा था. शव देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस ने 30 वर्षीय युवक धीरज का शव कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.

पढ़ें- गोपालगंज में कुख्यात जेपी यादव गिरफ्तार, MLA पप्पू पांडेय के करीबियों की हत्या का आरोप

गोपालपुर थाना प्रभारी ने कहा कि, 'धीरज की गुमशुदगी का मामला एक दिन पहले ही आया था और आज उसका शव बरामद किया गया है. मामला हत्या का है या आत्महत्या का कुछ भी कह पाना मुश्किल है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. फिलहाल इस मामले में कुछ भी कह पाना मुश्किल है.'

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP