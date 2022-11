पटनाः जिले के दानापुर में साइबर अपराधियों ने बिजली पेमेंट के नाम पर (cyber crime in the name of electricity payment) सेवानिवृत्त अधिकारी के खाते से साढे तीन लाख रुपए की निकासी कर लिए. मामला रूपसपुर के आरा गार्डेन तपेश्वर नगर का है. जहां साइबर अपराधियों ने बिजली पेमेंट करने के नाम पर सेवानिवृत्त विवि सेवा के अपर आयुक्त बीरेंद्र कुमार सिंह के खाते से 3,56,899 रुपए निकासी कर लिया. इस संबंध में सेवानिवृत्त अपर आयुक्त बीरेंद्र कुमार सिंह ने आर्थिक इकाई की साइबर सेल व रूपसपुर थाने में अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है.

यह भी पढ़ेंः पटना में साइबर अपराधियों ने बैंक खाते से उड़ाए 80 हजार, अब AnyDesk APP से हो रही ठगी

मैसेज आने पर मिली जानकारीः दर्ज प्राथमिकी में बीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम में बिजली बिल पेमेंट करने के नाम पर सात विभिन्न नामों से मेरे खाते से 3, 56, 899 रुपये की अवैध निकासी कर ली गयी है. उन्होंने बताया कि मेरे खाते से अवैध निकासी करने के समय मैं घर पर था. मोबाइल पर मैसेज आया तो होश उड़ गये. इसकी लिखित सूचना तत्काल आर्थिक इकाई साइबर शाखा के पुलिस अधीक्षक से की और उचित कार्रवाई की मांग की है

'' विवि सेवा के सेवानिवृत्त अपर आयुक्त के खाते से रुपए की निकासी की गई है. पीड़ित की ओर से थाने में शिकायद दर्ज कराई गई है. मामले की जांच की जा रही है. कार्रवाई की जाएगी. -डॉ रामानुज राम, थानाध्यक्ष