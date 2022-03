पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session of Bihar Assembly) के अंतिम दिन सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सीपीआई एमएल के सभी विधायकों को मार्शल से बाहर निकाल दिया था. मार्शल से बाहर निकाले जाने के दौरान सीपीआई एमएल के विधायक सुदामा प्रसाद ने अस्वस्थ (CPI ML MLA Sudama Prasad health deteriorated ) होने की बात कही. उसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया है. माले सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष ने वेल में लगातार हंगामा करते रहने के बाद मार्शल से बाहर निकलवाया था. विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद मार्शल ने माले सदस्यों को सदन से बाहर निकाला, इससे सभी विधायक नाराज होकर धरने पर बैठ गए.

सदन में हंगामा: दरअसल सदन में माले के सदस्यों ने बिहार में लॉ ऑर्डर (CPI ML MLAS Uproar Over Law And Order In bihar assembly ) को लेकर जमकर हंगामा किया. पहले सदन के बाहर हंगामा किया गया फिर कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन के अंदर वेल में पहुंचकर नारेबाजी किया गया. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Assembly Speaker Vijay Sinha) के समझाने पर भी माले के सदस्यों ने हंगामा समाप्त नहीं किया. अंत में विजय सिन्हा ने माले सदस्यों पर नाराजगी जताते हुए कड़ी चेतावनी दी और उसके बाद भी नहीं मानने पर मार्शल के माध्यम से सभी माले सदस्यों को विधानसभा से बाहर (cpi ml mlas out from bihar assembly by marshall ) निकाल दिया.

मार्शल ने माले सदस्यों को सदन से बाहर निकाला: एक-एक कर वाले सदस्यों को मार्शल ने उठाकर सदन से बाहर निकाला. बाहर निकालने के बाद माले सदस्य विधानसभा पोर्टिको में धरने पर बैठ गए. इससे पहले बुधवार को एआईएमआईएम के सदस्य अख्तरुल इमान को मार्शल के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर निकालने का आदेश दिया था और मार्शल ने उन्हें बाहर निकाला था और आज माले सदस्यों को मार्शल ने बाहर निकाला है.

माले विधायक ने कहा: माले विधायक अजीत कुमार सिंह ने कहा कि 'हमने कहा कि अपराध की घटना बढ़ी है. शराब के नाम पर होली में लोग मारे गए. दीपक मेहता की हत्या हो गई. कुंवर सिंह के वंशज की हत्या कर दी गई. हम चाहते थे कि इन सवालों पर बहस हो. लेकिन बहस नहीं करवाकर हमारी बातों को अनसुना किया गया और मार्शल आउट कर दिया गया. भाकपा माले के सभी सदस्यों को बाहर निकाला गया.'

मार्शल ने अख्तरुल इमान को कल सदन से निकाला था बाहर: विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद बुधवार को मार्शल ने अख्तरुल इमान को उठाकर बाहर निकाल दिया था. इससे अख्तरुल इमान और एआईएमआई एम के सभी विधायक नाराज होकर धरने पर बैठ गए. विधानसभा पोर्टिको में धरना देते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि हम लोग तो सीमांचल की समस्या को उठा रहे थे. लेकिन सरकार हम लोगों की समस्या सुन नहीं रही है और मार्शल से बाहर निकाल दिया जा रहा है. हम लोग उसी के विरोध में धरना दे रहे हैं.

आरजेडी MLC सुनील सिंह पर भी हुई थी कार्रवाई: आरजेडी विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह (RJD MLC Sunil Kumar Singh) मंगलवार को बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया था. दरअसल सोमवार को सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की, जिससे नाराज होकर सभापति ने ये कदम उठाया है. वहीं बाहर निकलकर आरजेडी एमएलसी ने कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिस वजह से उनको निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि वे किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं. दरअसल एमएलसी ने सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाकर बोला था.



