पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session of Bihar Assembly) चल रहा है. बजट सत्र के 20वें दिन (20th Day of Bihar Assembly Budget Session) एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने सदन में कोविड-19 प्रोटोकॉल (MLA Akhtarul Iman on Covid-19 Protocol) का पालन नहीं होने का मामला उठाया. सदन में अख्तरुल इमान ने कहा कि हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा जाता है. जबकि विधानसभा में ही इसका पालन नहीं हो रहा है. यह डुअल करैक्टर है.

एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान के डुअल कैरेक्टर बोले जाने से विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गये. उन्होंने एआईएमआईएम के विधायक से पूछा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया. उन्होंने विधायक अख्तरुल इमान को आगे से सदन में शालीनता से बात रखने के लिए कहा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष उनके बयान को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया. वहीं, अख्तरुल इमान ने कहा कि बाहर लोग कहते हैं कि हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंस की बात होती है, लेकिन आप लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. इसीलिए मैंने इस बात को सदन में उठाया था.

कल मुझे एक छात्र ने टोका और कहा कि सर बिहार में ऑफिसों के बाहर लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री . मास्क नहीं पहनने पर पुलिस डंडा दिखाती है, लेकिन आप लोग क्या हैं कि जहां सदन में मुख्यमंत्री और कानून बनाने वाले बैठते हैं. वहां सदन में आप सट-सटकर बैठते हैं. दो गज दूरी जनता के लिए जरुरी और विधायकों के लिए दो गज में तीन आदमी बैठना जरुरी. इसलिए मैंने सदन में कहा कि बाहर के लोग हमें टोंक रहे हैं. मैनें कहा कि यह डुअल कैरेक्टर यानी की दोहरा चरित्र है. मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं. हमारे सदन में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और सदन में कोई मास्क नहीं पहन रहा इसलिए मैं भी अपने बड़ों का अनुपालन कर रहा हूं. -अख्तरुल इमान, विधायक एआईएमआईएम

