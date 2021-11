पटना: सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के बाद फिर से यात्रा (CM Nitish Yatra) पर निकलेंगे. मुख्यमंत्री इस बार शराबबंदी जागरूकता यात्रा करेंगे. विधानसभा के अपने चेंबर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने तक यात्रा करेंगे. नीतीश कुमार एक दर्जन यात्राओं का रिकॉर्ड अब तक बना चुके हैं.

पंचायत चुनाव के पूरा हो जाने के बाद सीएम की यात्रा शुरू (CM Yatra After Panchayat Election) होगी और उसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है. 26 नवंबर को मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी. उसी समय यात्रा की तैयारी करने का अधिकारियों निर्देश दिया गया था.

बता दें कि बिहार में 26 नवंबर को आज मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है. सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) की शपथ दिलायी गयी. इससे पहले भी शराब नहीं पीने की (Oath For Not Drink Liquor) की शपथ दिलाई गई थी. साथ ही मानव श्रृंखला का भी निर्माण कराया गया था. लेकिन करीब 6 साल के दौरान जिस बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी हो रही है. बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाए जा रहे हैं. जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हो रही है तो शराबबंदी को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. इसलिए अब सीएम जागरूकता यात्रा पर निकलने वाले हैं.

शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने देश में सबसे सख्त कानून बनाया है. शराब पीने से लेकर बेचने तक तक अपराध है. रखने से लेकर निर्माण कर कहीं ले जाने तक अपराध है. सख्त कानून के कारण ही 3 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है. इसलिए विपक्ष के साथ कई बार सहयोगी दल के नेता भी शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा करते रहे हैं. हाल के दिनों में जितने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उसके कारण सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. अब सीएम खुद लोगों को शराब के खिलाफ जागरूक करेंगे. इसके लिए शराबबंदी जागरूकता यात्रा की शुरुआत होने जा रही है.

