पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Case Found In Patna) का पहला केस मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि, बिहार में तीसरी लहर (CM Nitish On Third Wave Of Corona ) की शुरुआत हो चुकी है. लोगों को सचेत रहने की जरूरत है.

सीएम नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, जांच के लिए दिल्ली सैंपल भेजा जाता है. यहां डाइरेक्ट रिपोर्ट नहीं आती है. अभी ओमीक्रोन का एक मामला सामने आया है. बिहार में तीसरे लहर की शुरूआत तो हो ही गई है इसलिए, हमेशा लोगों को सजग रहना है. विभाग की ओर से भी सारी तैयारी की जा रही है.

कोरोना पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान

"हमने अपने साथियों को कहा है कि, सैंपल बाहर भेजने से समय लगता है इसलिए टेस्टिंग का यहीं इंतजाम हो. इसपर आज हम बैठकर चर्चा करेंगे. यहीं इंतजाम कर लें ताकि, तत्काल रिपोर्ट आ जाए. इसे लेकर हम बातचीत करेंगे".- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

साथ ही नीतीश कुमार ने जीनोम सिक्वेंसिंग की बिहार में व्यवस्था न होने पर चिंता जताते हुए कहा कि, आज बैठक कर इस पर विचार किया जाएगा. बाहर से रिपोर्ट आने में बहुत समय लगता है. कोशिश होगी कि, यहीं पर जांच हो ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल जाए.

सीएम ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है. नीतीश कुमार ने कहा कि, "विभाग में सब तरह की तैयारी है. बिहार में कोरोना का मामला कितना कम गया था. आज से 10 दिन पहले तक भी 50 से नीचे ही कोरोना के मामले थे. अब देख रहे हैं कि, रोज कहीं न कहीं खास करके सबसे ज्यादा तो पटना में और गया में मामले सामने आ रहे हैं. बाकि हर जगह तो लोग सचेत हैं. ऐसे मामले कुछ न कुछ बाहर से आते हैं और उनके संपर्क में लोग आ रहे हैं. ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना होगा. बिहार में तो हम बहुत जांच कराते हैं."

बता दें कि, ओमीक्रोन मरीज की पुष्टि राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी संजय सिंह द्वारा की गयी है. इसकी जानकारी पटना जिलाधिकारी को भी दे दी गयी है. बताया जा रहा है कि किदवईपुरी का रहने वाला यह युवक विदेश से आए हुआ अपने भाई से मिलने दिल्ली गया था. इसका भाई दिल्ली में क्वारंटीन है. ओमीक्रोन का लक्षण पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने उसे क्वारंटीन कर दिया है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस व्यक्ति में ओमिक्रॉन पाया गया है वह फिलहाल बिहार में नहीं है. संक्रमित व्यक्ति से पटना सिविल सर्जन कार्यालय की स्पेशल टीम ने फोन पर बातचीत की है. संक्रमित व्यक्ति ने बताया है कि, वह बिहार आया ही नहीं है. हालांकि उसका पता पटना के किदवईपुरी इलाके का है.

बता दें कि पूरे देश में 1,159 मरीज ओमीक्रोन के मिल चुके हैं. देश में लगभग 49 दिनों के बाद कोविड-19 संक्रमण के एक दिन में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं. बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई है. एक दिन में 132 सक्रिय मरीज (Corona Positive cases increased in Bihar) मिलने से हड़कंप मच गया है. अकेले राजधानी पटना में 60 मरीज मिले हैं.

