पटनाः देश सहित दुनिया में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Corona New Variant Omicron) के कारण चिंता बढ़ी हुई है. एक तरफ जहां वैज्ञानिक इससे निपटने को लेकर प्रयास में जुटे हैं, वहीं वायरस का एक और नया वैरिएंट चर्चा में है. इस वैरिएंट का नाम डेलमाइक्रोन (Corona New Varient Del Micron) बताया जा रहा है. इस संबंध में ईटीवी भारत ने वरिष्ठ चिकित्सक और कोविड मामलों के एक्सपर्ट डॉ. दिवाकर तेजस्वी से बात की है.

डॉ दिवाकर तेजस्वी ने कहा कि कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के मामले दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत भी इससे अछूता नहीं है. डब्ल्यूएचओ ने इसे कोरोना के नए वैरिएंट के रुप में (WHO On corona new Variant) माना है. वहीं, मीडिया में अब नए वैरिएंट डेल माइक्रोन की खबरें चल रही हैं.

"अब जो नए वैरिएंट के बारे में मीडिया में चर्चा चल रही है, वो है डेलमाइक्रोन. डब्ल्यूएचओ ने अभी तक इसे कोरोना के नए वैरिएंट के रुप में नहीं देखा है. अभी तक इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसमें डेल्टा और ओमीक्रॉन के जो म्यूटेशन हैं, वो एक व्यक्ति में मिले हैं. इसके बाद यह आशंका जताई गई कि इससे कई गुणा तेजी से संक्रमण फैल सकता है. हालांकि, अभी यह सत्यता से परे है. इसकी जांच अभी चल रही है. लेकिन ओमीक्रॉन की जीनोम सिक्वेंसिंग स्पष्ट रुप से सामने आ चुकी है."- डॉ दिवाकर तेजस्वी, वरिष्ठ चिकित्सक

डेलमाइक्रोन के बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट...

डॉ दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि कोई भी नया वैरिएंट आने का का मुख्य वजह होता है कि वायरस को रिप्लिकेशन के लिए ह्यूमन बॉडी मिलती है. इससे वायरस को जितना अधिक अन-इम्यून या नन-वैक्सीनेटेड बॉडी मिलती है, वायरस के म्यूटेशन तेजी से बढ़ने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होती है. लेकिन डेल माइक्रोन की पुष्टि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं की है.

बता दें कि कोविड के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के मामले में देश में लगातार मिल रहे हैं. इस बीच नए वायरस की खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है. यह अलग बात है कि इसे अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है. लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक साथ दो नए वैरिएंट से निपटने के लिए काफी चुनौतियां आ सकती हैं. लिहाजा हमें सतर्क रहने की जरुरत है.

