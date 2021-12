पटना: राजधानी पटना में कोरोना मरीजों की संख्या (Corona Patients in Patna) बढ़ रही है. इसके बावजूद भारी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरुकता अभियान चला रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया तो देखने को मिला कि एयरपोर्ट के अंदर लोग मास्क में दिखाई दिये. वहीं, पटना एयरपोर्ट के बाहर ज्यादातर लोग बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन (Corona Guidelines not Followed at Patna Airport) नहीं करते दिखे. ऐसी स्थिति में आने वाले समय में सभी के लिए कोरोना घातक हो सकता है.

प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में कोरोना प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है. वहीं, कोरोना के नये वैरियंट ओमीक्रोन के खतरे के बावजूद पटना एयरपोर्ट पर लोग कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं. जिससे जिला प्रशासन और पटना एयरपोर्ट प्राधिकरण इससे बेखबर है.

बता दें कि पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन 52 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जा रहा है. औसतन 8 से 10 हजार यात्री एयरपोर्ट पर आ और जा रहे हैं. एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है. लेकिन एयरपोर्ट के बाहर के नजारे से स्पष्ट है कि लोग एयरपोर्ट परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं.





गौरतलब है कि पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान मास्क पहनने को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं. इसके बावजूद एयरपोर्ट परिसर में ज्यादातर लोग कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करते. फिलहाल पटना एयरपोर्ट की स्थिति कोरोना संक्रमण काल मे चिंताजनक है.

