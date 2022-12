पटनाः बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पूरे राज्य में भाजपा खेमें में उत्साह (Celebration In Patna BJP Office ) है. बीजेपी ने कुढ़नी उपचुनाव में जीत हासिल की (BJP wins in Kurhani By Election) है. कुढ़नी में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता (BJP Candidate Kedar Prasad Gupta Win) ने जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को 3645 वोट से हरा दिया है. जीत के बाद से पटना भाजपा कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल है. कार्यालय के अंदर-बाहर लगातार जमकर आतिशबाजी जारी है.

भाजपा कार्यालय में होली और दीपावली एक साथः राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कुढ़नी के उपचुनाव को देश का चुनाव करार दिया था. अब जबकि उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है और भाजपा के खाते में कुढ़नी की सीट जा चुकी है. वैसे में भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है. पार्टी दफ्तर में होली और दीपावली एक साथ मनाया जा रहा है.

बीजेपी को 76,653 वोट मिलेः बता दें कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव (Counting of Kurhani By Election) के नतीजे आ गए हैं. बीजेपी ने कुढ़नी उपचुनाव में जीत हासिल की (BJP wins in Kurhani By Election) है. बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को 3645 वोट से हरा दिया है. 23 राउंड तक चली मतगणना के बाद बीजेपी को 76,653 वोट मिले, जबकि जेडीयू को 73,008 मत मिले. आपको बताएं कि 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए 57.9 प्रतिशत वोट डाले गए थे.

जदयू का समीकरण बिगाड़ाः बता दें कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए पांच दिसबंर को वोटिंग हुई थी. आज गुरुवार को मतगणना हुई. आरडीएस कालेज परिसर में बने मतगणना केंद्र में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हुई. 23 राउंड में वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल बनाए गए थे. इस दौरान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई. मुख्य मुकाबला जदयू के मनोज कुशवाहा और भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच माना जा रहा था. कयास लगाया जा रहा था कि AIMIM और VIP के उम्मीदवार भाजपा और जदयू का समीकरण बिगाड़ सकती है.

राउंडवार गिनती का लेखा-जोखाः 23 राउंड की गिनती में लगातर उतार-चढ़ाव देखने काे मिला. पहले चार राउंड में भाजपा आगे रही. पांचवे राउंड में जदयू को बढ़त मिली. यह बढ़त कायम नहीं रह सकी. भाजपा ने छठे राउंड में फिर बढ़त बना ली. यह बढ़त आठवें राउंड तक कायम रही. आठवें राउंड की समाप्ति के बाद भाजपा 2553 वोट की बढ़त बना ली थी. नौवें राउंड में फिर बाजी पलटी. जदयू ने भाजपा पर बढ़त बनाई. यह बढ़त 18 वें राउंड तक कायम रही. 18 वें राउंड की मतगणना के बाद जेडीयू प्रत्याशी 2477 वोट से आगे हो गये.19वें राउंड में BJP 56 वोट से आगे हुई. इसके बाद बीजेपी ने बढ़त बनाये रखी. आखिरकार 3632 मतों से विजयी घोषित किये गये.

