पटनाः बिहार की राजधानी पटना में एयरपोर्ट पर गुरुवार को रात 8:20 मिनट पर पटना से दिल्ली जानेवाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6e2126 में बम होने की सूचना (Information of Bomb In Indigo Plane In Patna) मिली थी. जिसके बाद वहां काफी अफरा-तफरी का माहौल हो गया और यात्री दहशत में आ गए. बम मिलने की सूचना के बाद बम स्क्वाड दस्ते ने बम खोजने का अभियान शुरू किया और 2 घंटे से ज्यादा जांच चली, हालांकि तलाशी अभियान (Bomb Not Found In Indigo Plane At Patna Airport) में कहीं भी बम नहीं मिला. जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली. दरअसल, ये बम होने की एक अफवाह थी, जो खुद फ्लाइट में सवार एक यात्री ने फैलाई थी.

बम-बम के शोर से एयरपोर्ट पर मचा हड़कंपः जानकारी के मुताबिक गुरप्रीत नाम का एक युवक जो पटना का रहने वाले है, वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली जा रहा था. फ्लाइट में चढ़ने के साथ ही उसने बम-बम का शोर मचाना शुरु किया. उसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. सीआईएसएफ के जवान ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. उसके बाद बम स्क्वाड दस्ते ने बम खोजने का अभियान शुरू किया और 2 घंटे से सर्च अभियान चला लेकिन कहीं कोई बम नहीं मिला.

हिरासत में ले लिया गया युवकः बताया जा रहा है कि गुरप्रीत की दिमागी हालात ठीक नहीं है और विमान में बैठते ही उसने बम-बम का शोर मचा दिया. उसने दावा किया कि उसके बैग में एक बम है, जिसके बाद उसके बैग की जांच की गई लेकिन कोई बम नहीं मिला. इसके बाद यात्री को हिरासत में ले लिया गया. गुरप्रीत के साथ उसके माता पिता भी मौजूद थे. वहीं, पटना डीएम चंद्रशेखर और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो भी तमाम एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए थे. पटना से दिल्ली जाने वाली यह फ्लाइट रात 8.45 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन बम होने की सूचना के बाद उसे रोक दिया गया था.

"एक व्यक्ति ने खुद बताया कि वो अपने बैग में बम रखकर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है. इसके बाद सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के अधिकारी हरकत में आ गए. तुरंत उस युवक को हिरासत में ले लिया गया. उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. लेकिन पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और जांच जारी है, एयरपोर्ट के चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है"- डॉ चंद्रशेखर, डीएम पटना

पटना एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई चौकसीः वहीं, एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि सभी यात्रियों की जांच की गई. अब तक कोई संदेहास्‍पद चीज बरामद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए उड़ान को कैंसिल कर दिया गया है. पटना एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और बम निरोधक दस्ते ने इंडिगो फ्लाइट जांच की. जांच में डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई. एयरपोर्ट के चारों तरफ सिक्योरिटी चौकस कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक कल कैंसिल हुई फ्लाइट आज यानी शुक्रवार को रवाना होगी.