पटना: कुढ़नी उपचुनाव (By Election In Kurhani Assembly) को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है. सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है. इसी कड़ी में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) ने कुढ़नी विधानसभा चुनाव (kurhani assembly by election) को लेकर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी नेता ने अपने बयान में कहा कि 'कुढ़नी में जो उपचुनाव होने वाला है. वहां नीतीश कुमार ने कई डमी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है'. उन्होंने उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा.

आवास को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश पर साधा निशाना: बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा नेता के आवास को लेकर सरकार बार बार नोटिस भेज रही है. उन्होंने कहा कि जदयू के विधान पार्षद जो अब सदन में भी नहीं है. उनका आवास अभी तक खाली नहीं करवाया गया है. नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on kurhani election) की सरकार दोहरी नीति अपनाती है. नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में जिस तरह से आवास का बंटवारा किया जा रहा है. निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस पर भी सवाल उठाती है. सरकार अपने नेताओं और लोगों को तरजीह दे रहे हैं. जो विपक्ष के खिलाफ सरकार की गलत नीति को दर्शाती है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

कृषि विभाग के काम पर भी जमकर बोला हमला: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कृषि विभाग के काम पर भी हमला बोला है. उन्होंने कृषि मंत्री के उस आरोप को बेबुनियाद बताया जिसमें बिहार के कृषि मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करा रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया लगातार खाद की आपूर्ति करने की कोशिश में हैं. बिहार सरकार के द्वारा खाद का उठाव नही होने के कारण बिहार में खाद की किल्लत हो रही है.

"पीएम मोदी के पहल पर अब बिहार में बरौनी में भी यूरिया का उत्पादन हो रहा है. कहीं भी खाद की दिक्कत नही है. बिहार सरकार ने जानबूझकर यह स्थिति पैदा कर रखा है. सरकार किसान की परेशानी को समझ नही रहे है. मुख्यमंत्री जी को इन सब मुद्दे पर खुद संज्ञान लेकर खाद की कंपनी को अधिक से अधिक उठाव करने के लिए कहना चाहिए. जिससे किसानों को दिक्कत नहीं हो. राज्य के सभी जिलों में खाद की किल्लत है और ये किल्लत कृत्रिम है जो जान बूझकर सरकार ने किया है".- संजय जायसवाल, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष





