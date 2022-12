पटनाः बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव (Kurhani Assembly By Election) के लिए वोटिंग समाप्त हो चुका है. इधर दिल्ली में केंद्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है. वहीं वोटिगं के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने-अपने गणित से जीत का दावा (Political Parties Reaction On Kurhani By Election) कर रहे हैं. भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कुढ़नी विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा महागठबंधन को कुढ़नी में भारी शिकस्त मिलने जा रही है.

ये भी पढ़ें: नीतीश सरकार को BJP का अल्टीमेटम- '10 लाख नौकरी नहीं मिली.. तो सदन चलने नहीं देंगे'

भाजपा नेताओं का बयान

बिहार भाजपा में नई कमेटी का होगा गठन: बिहार भाजपा की नई कमेटी का गठन होना है. पार्टी में 150 पदों पर नए चेहरे दिखाई देंगे. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश मंत्री के अलावा कार्यसमिति का गठन भी किया जाना है. इन सबके बीच नेता दिल्ली के दौड़ भी लगा रहे हैं और अपने पक्ष में गोलबंदी कर रहे हैं. अगर कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए तो संजय जायसवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई तो दोबारा बिहार प्रदेश की कमान दी जा सकती है.

"हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं कब किसको कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाएगी यह किसी को पता नहीं है जहां तक मेरा सवाल है पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं." :- प्रमोद कुमार, पूर्व मंत्री

महागठबंधन को कुढ़नी में मिलेगी शिकस्त: भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा (BJP spokesperson Vinod Sharma) ने कहा है कि उपचुनाव में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और हमारी जीत है महागठबंधन को कुढ़नी में शिकस्त मिलने जा रही है. भाजपा नेता ने कहा कि जल्द ही प्रदेश की कमेटी गठित कर दी जाएगी. चुनाव के चलते थोड़ा विलंब जरूर हुआ है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल भी अच्छा रहा है. वही पूर्व मंत्री आराधी पिछड़ा समुदाय से आने वाले प्रमोद कुमार का कहना है कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं कब किसको कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाएगी यह किसी को पता नहीं है. जहां तक मेरा सवाल है पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं.

"उपचुनाव में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और हमारी जीत है महागठबंधन को कुढ़नी में शिकस्त मिलने जा रही है. भाजपा नेता ने कहा कि जल्द ही प्रदेश की कमेटी गठित कर दी जाएगी. चुनाव के चलते थोड़ा विलंब जरूर हुआ है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल भी अच्छा रहा है." :- विनोद शर्मा, प्रवक्ता भाजपा

ये भी पढ़ेंः 'CM नीतीश कुमार बहुत चालाक हैं...कुछ भी कर लें, कुढ़नी उपचुनाव में BJP जीतेगी- संजय जायसवाल