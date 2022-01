बिहार में कोरोन से हाल बेहला

बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona In Bihar) की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. रोजाना इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमित 5410 नए मरीजों की पहचान हुई है. इनमें कई अस्पताल में भर्ती हैं, तो ज्यादातर घरों में ही आइसोलेट हैं. स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्कता बरतने की अपील लगातार कर रहा है. बिहार में कोरोना अपडेट पर नजर बनी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर..

आज से तीसरे फेज की होगी काउंसिलिंग

बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के तहत आज यानी 17 जनवरी से होने वाली काउंसलिंग समय ( Third round counseling will be held on time ) पर होगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने बीते दिनों एक अहम बैठक कर सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि सरकार छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन ( Primary Teacher Niyojan ) के तहत बाकी बची नियोजन इकाइयों में समय से काउंसलिंग और पहले से घोषित तिथि पर नियुक्ति पत्र देने के लिए गंभीर है. पढ़ें पूरी खबर..

संविदा कर्मियों का आज से विरोध प्रदर्शन

नियमितीकरण की मांग को लेकर बिहार के 11 लाख संविदा कर्मचारी 17 से 31 जनवरी को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. संविदाकर्मियों की नौकरी को सुरक्षित करने की मांग को लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मचारी संघ के बैनतर तले आंदोलन (Contractual Employee Will Protest for Job Regularization) करेंगे. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने इसकी घोषणा की. पढ़ें पूरी खबर..

दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित

डब्ल्यूईएफ दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन (WEF Davos Agenda Summit) 17 जनवरी से आरंभ हो रहा है. जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे. दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन इसे संबोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

वेक्सीनेटर वैकेंसी: आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख

बिहार के जमुई में वैक्सीनेटर की वैकेंसी निकाली गई (Requirement of Vaccinator in Jamui) है. दैनिक मानदेय के आधार पर वैक्सीनेटर की वैकेंसी निकाली गई है. इच्छुक अभ्यर्थी जिला स्वास्थ समिति जमुई के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय में अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं. दिनांक 15 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 तक पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक जिला स्वास्थ समिति जमुई के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर..

आज पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू का आयोजन

तमिलनाडु में पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू 16 जनवरी के बजाय आज यानी 17 जनवरी को आयोजित किया जाएगा. वीकेंड कर्फ्यू के चलते यह फैसला लिया गया है. बता दें कि तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने कड़ी सावधानी के साथ पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू (Popular traditional sport Jallikattu) को अनुमति दी है. सरकार ने सांड मालिकों और उनके सहायकों के लिए कुछ नियम (Some rules for bull owners and their helpers) अनिवार्य कर दिए हैं, जो खेल के लिए अपने जानवरों को पंजीकृत करते हैं. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सही तौर पर कामकाज के लिए PIL पर सुनवाई

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (Bihar Cricket Association) में सही तौर से काम-काज किये जाने को लेकर तदर्थ कमेटी बनाने के लिए एक पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL In Patna High Court) पर 17 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार में पेट्रोल-डीजल के दाम

बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price in Bihar) में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 44 व 40 पैसे का गिरावट आया है. रविवार को बिहार में पेट्रोल 107.97 था, जो घटकर 107.53 रुपये हो गया. वहीं, डीजल 93.00 से घटकर 92.60 रुपये हो गया. बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 105.90 रुपये और डीजल 91.09 रुपये लीटर बिक रहा है.