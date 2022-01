आज से देश में लगेगी बूस्टर डोज

बिहार राज्य समेत देशभर में आज से हेल्थ केयर वर्कर और फरटलाइन वर्कर के साथ-साथ 60 वर्षीय उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग को बूस्टर डोज (Booster Dose in Bihar) दिया जाएगा. वैक्सीनेशन अभियान के लिए ये बड़ा दिन माना जा रहा है. बात दें कि इसमें वहीं लाभार्थी शामिल होंगे, जिनके कोरोना टीके का दूसरा डोज लेने के बाद नौ महीने यानी 39 सप्ताह का समय पूरा हो गया हो. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार में कोरोना के साथ अब ओमीक्रोन का कहर

बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona update Bihar) के रोज मिलने वाले मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है. संक्रमण रोकथाम के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं. रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या अब पांच हजार को पार कर गई है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में 5022 नए मामले सामने आए हैं. वहीं रविवार को ओमीक्रोन के 27 मरीज (27 Omicon Cases Found In IGIMS Patna) मिले. बिहार में कोरोना अपडेट पर नजर बनी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर..

बारिश के साथ ठनका गिरने के आसार

पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना (Meteorological Center Patna) के मुताबिक, सोमवार को दिक्षिण-मध्म-पश्चिम बिहार में कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसके बाद मौसम में विशेष बदवाल मंगलवार से देखा जा सकता है. क्योंकि बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ ठनका गिरने के आसार बन रहे है. जिससे एक बार फिर बिहार में शीतलहर की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर..

पीएम की 'सुरक्षा में चूक' मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले में दायर एक याचिका (A petition filed in the case of lapse in security) पर सोमवार को सुनवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर..

पांच राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग मांडविया की समीक्षा बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए आज पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करेंगे. पांच राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र एवं केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव शामिल है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर..

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से आज मिलेगी विधायक रश्मि वर्मा

भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने पारिवारिक कलह के कारण विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया के सामने आकर पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन पर परिवार के कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी कर दी थी. इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. मेरी उनसे बात हो गई है. वह इस्तीफा वापस लेंगी, वह अपने घर पर लौट रही हैं. सोमवार को वो मुझसे मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर..