बिहार में नाइट कर्फ्यू के साथ कई पाबंदियां

बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है. कोरोना के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन (New Guidelines Of Coronavirus In Bihar) जारी किया है, जो आज से प्रभावी है. नाइट कर्फ्यू के साथ लोगों को कई अन्य पाबंदियों का सामना करना होगा. कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मंगलवार को लिए गए निर्णय के तहत 6 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू होगी. वहीं, दुकानें भी रात 8 बजे तक की खुलेंगी. इसके अलावा भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार में कोरोना

बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) बेलगाम हो गया है. रोज मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department) के द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक पटना में 1045 नए संक्रमितों की पहचान हुई. पूरे बिहार में 1659 नए मामले सामने आए हैं. सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3697 हो गया है. बिहार में कोरोना अपडेट पर नजर बनी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार में शीतलहर का कहर

बिहार में लगातार शुष्क मौसम का प्रभाव बना हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना (Meteorological Center Patna) के मुताबिक बिहार में कुछ जगहों पर कोल्ड डे (Cold Day alert in Bihar) अगले दो दिनों तक बना रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पूसा समस्तीपुर में रिकॉर्ड किया गया.

HAM के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 6 जनवरी को होनी थी. इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी शामिल होने वाले थे. इस बैठक में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा होनी थी. लेकिन मांझी के कोरोना पॉजिटिव होने और राज्य में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए फिलहाल इसे टाल दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा टालने की याचिका पर दिल्ली HC गुरुवार को करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिवल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा को स्थिति पर नियंत्रण होने तक टालने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार (Delhi High Court ready for hearing Civil Services exam ) हो गया है. पढे़ं पूरी खबर.

swamy against Air India tata deal: स्वामी के खिलाफ केंद्र सरकार, हाईकोर्ट 6 जनवरी को सुनाएगा आदेश

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अदालत से एयर इंडिया विनिवेश (swamy Air India disinvestment) प्रक्रिया को रद्द करने की गुहार लगायी है. दिल्ली हाईकोर्ट में स्वामी की याचिका (swamy plea delhi hc) पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट 6 जनवरी को फैसला सुनाएगा. दिलचस्प है कि केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एअर इंडिया विनिवेश रद्द करने संबंधी याचिका (swamy challenges air india disinvestment) का विरोध किया है. पढ़ें पूरी खबर.