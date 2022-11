पटना: बिहार विधानसभा के मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के रिजल्ट पर (Bihar By Election 2022 Results) बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली प्रतिक्रिया (Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav Reaction On ByPoll Result) देते हुए कहा कि बिहार के बिहार उपचुनाव के नतीजे घोषित (Bihar By Election Result) कर दिए गए हैं. मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की बड़ी जीत हुई है. उन्होंने 16420 के बड़े अंतर से बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी को शिकस्त दी है. उधर, गोपालगंज में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने बाजी मार ली है. उन्होंने 2157 वोट से जीत हासिल की है. इन दोनों सीट पर तीन नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 52.3 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.

''आप सब लोग जान रहे हैं कि मोकामा में विधानसभा चुनाव एकतरफा रहा, जबकि इन गोपालगंज मैं 2020 में जहां हम 40 हजार मत से हारते थे. इस बार सिंपैथी वोट फैक्टर होने के बाद भी बीजेपी से हमारी 1700 मतों से हार हुई. मुकाबला दिलचस्प था और हम लोगों का जो प्रयोग था. वह काफी हद तक सफल रहा. दीपावली और छठ जैसे त्योहार के बीच चुनाव था. गोपालगंज की जनता यानी बीजेपी का जो कोर वोटर है जो लोग क्लेम करते थे कि फलाना हमारा ही वोटर है उस पर महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है''- तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री, बिहार

बिहार उपचुनाव के रिजल्ट घोषित : गौरतलब है कि बिहार उपचुनाव के नतीजे (Bihar By Election Results) घोषित कर दिए गए. मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की जीत हुई है. उन्होंने उधर, गोपालगंज में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने बाजी मार ली है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि गोपालगंज में काउंटिंग नहीं रुकी थी.

मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुई : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो (By poll results 2022) गई है. मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुई है. मतगणना केंद्र पर रिटर्निंग ऑफिसर जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं. कुछ देर में आधिकारिक तौर पर जीते हुए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है. जीतने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देना रिटर्निंग ऑफिसर का काम है.