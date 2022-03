पटना: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम (Five States Assembly Election Results) सामने आने लगे हैं. पंजाब को छोड़ ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की बढ़त है. उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार बनाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश की जीत पर बीजेपी नेता फूले नहीं समा (Bihar BJP MLA excited by victory in Uttar Pradesh) रहे हैं. बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने जमकर जश्न मनाया.





बीजेपी नेताओं ने उड़ाया गुलाल: पांच राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आने लगे हैं. पंजाब में जहां आप को बढ़त है, वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी अजेय बढ़त की ओर है. बिहार बीजेपी की साख भी दांव पर थी. बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे थे. भारी बढ़त मिलने के बाद बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. बिहार विधानसभा परिषद में भी विधायक उत्साहित दिखे और जमकर गुलाल उड़ाया.





बिहार में भी चलेगा बुलडोजर: उत्तर प्रदेश की जीत पर बीजेपी नेता खासे उत्साहित हैं. बिहार विधानसभा परिसर में सदन की कार्यवाही खत्म होने से पहले ही बीजेपी नेता बाहर निकले और एक दूसरे को गुलाल लगाया. तमाम विधायक जश्न में डूबे हुए थे. सभी ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और जमकर डांस करते भी दिखे.

बता दें कि पिछले 37 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना सकी थी. 1985 में कांग्रेस लगातार दूसरी बार यहां चुनाव जीती थी. कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले 19 सालों तक राज्य में हंग असेंबली रही थी. 2007 से हर 5 साल बाद सरकार बदली है. पहले मायावती ने यूपी में सरकार बनाई, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी. इस बार फिर बीजेपी अजेय बढ़त की ओर है.

