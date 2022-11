पटनाः राजधानी पटना में राजद कार्यालय के बाहर लालू यादव की मिमिकरी करने वाले कृष्णा यादव (Chhota Lalu of bihar Krishna Yadav) के नेतृत्व में कलाकारों के टोली ने जमकर प्रदर्शन (Chhota Lalu protest in front of RJD office) किया था. कलाकारों का आरोप था कि सोनपुर मेले (sonepur mela 2022) में उन लोगों को प्रस्तुति नहीं करने दिया गया. साथ ही जिन कलाकारों को प्रस्तुति करने का मौका दिया गया. उसे पर्यटन विभाग, सरकार के द्वारा तय की गई राशि नही दे रही है. कलाकार पर्यटन विभाग के निदेशक पर मनमानी का आरोप लगा कर निदेशक को हटाने की मांग कर रहे हैं.

'छोटे लालू' को भोला यादव की नसीहत

भोला यादव ने लगायी फटकारः छोटे लालू के इस आचरण पर कार्यालय में बैठे राजद नेताओं काे बुरा लगा. वरीय राजद नेता उसे बकायदा अंदर बुला कर ले गये. फिर उसे डांट पिलायी गयी. कृष्णा यादव उर्फ छोटे लालू को एक राजद नेता ने नसीहत दी कि "10 सर्कुलर रोड़ का साया हट जाने के बाद भोला यादव का तो अस्तित्व ही नहीं रहा....तो तुम किस खेत की मूली हो. आपको सरकार के खिलाफ बोलना है, तो कहीं और जाइये. लालू यादव को गाली दीजिये, ज्यादा होशियारी नहीं चलता"

पर्यटन विभाग के निदेशक को हटाने की मांग: छोटा लालू उर्फ कृष्णा यादव लगातार पर्यटन विभाग पर हमलावर नजर आए. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार पर्यटन विभाग के निदेशक को नहीं हटाएगी. तब तक कलाकारों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. हम फिर से एक बार हम उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और उन्हें सारी समस्याओं से अवगत कराएंगे. इसी कारण कलाकारों की टोली राजद कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जिससे यह बात सरकार के सामने जाए कि पर्यटन निदेशालय कलाकारों के साथ क्या सुलूक कर रहा है.

जानिए कौन है कृष्णा यादव: कृष्णा यादव बिहार का लोक कलाकार है. जो लालू यादव की हु-ब-हु मिमिक्री करने के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है. हावांकि लोगों को हंसाने वाला यह कलाकार आज बहुत आक्रोशित दिखे. जिसके कारण राजद से जुड़े होने के बावजूद आज अपनी ही पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवा रहे हैं.