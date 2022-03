पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session of Bihar Assembly) चल रहा है. सीमांचल में कटाव, बाढ़ से निजात और अन्य समस्याओं को लेकर आज एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने कार्य स्थगन दिया था. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker Vijay Sinha) ने उसे अस्वीकृत कर दिया. इससे नाराज अख्तरुल इमान वेल में पहुंचकर धरने पर बैठ गए. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बार-बार वेल में आने पर नाराजगी जताई और मार्शल (Akhtarul Iman marshalled out from Bihar Assembly) को बाहर निकालने का आदेश दिया.

मार्शल ने अख्तरुल इमान को सदन से बाहर निकाला: विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद मार्शल ने अख्तरुल इमान को उठाकर बाहर निकाल दिया. इससे अख्तरुल इमान और एआईएमआई एम के सभी विधायक नाराज होकर धरने पर बैठ गए. विधानसभा पोर्टिको में धरना देते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि हम लोग तो सीमांचल की समस्या को उठा रहे थे. लेकिन सरकार हम लोगों की समस्या सुन नहीं रही है और मार्शल से बाहर निकाल दिया जा रहा है. हम लोग उसी के विरोध में धरना दे रहे हैं.

"सीमांचल में सबसे ज्यादा भीषण कटाव है, सबसे घनी नदियां हैं और हर साल हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं. 2016 से लेकर अभी तक जो लोग विस्थापित हुए हैं उनकी कहीं नहीं सुनी गई है. हर साल सैंकड़ों लोग डूब कर मर रहे हैं. इस वक्त भी हमारे यहां दर्जनों बस्तियां कटाव की जद में है और हुकूमत को उनकी जरा सी भी चिंता नहीं है. हमलोग आज सदन में इसको लेकर कार्यस्थगन लेकर आए. लेकिन सदन में हमारी पीड़ा नहीं सुनी गई. हमलोगों को सदन से मार्शल आउट किया गया है. हम अपनी पीड़ा सुनाने के लिए वेल में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे."- अख्तरुल इमान, विधायक एआईएमआईएम

पहले भी हुई थी ये बहस: इससे पहले मंगलवार को भी अख्तरुल इमान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. बजट सत्र के 20वें दिन (20th Day of Bihar Assembly Budget Session) एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने सदन में कोविड-19 प्रोटोकॉल (MLA Akhtarul Iman on Covid-19 Protocol) का पालन नहीं होने का मामला उठाया. सदन में अख्तरुल इमान ने कहा कि हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा जाता है. जबकि विधानसभा में ही इसका पालन नहीं हो रहा है. यह डुअल करैक्टर है. एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान के डुअल कैरेक्टर बोले जाने से विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गये. उन्होंने एआईएमआईएम के विधायक से पूछा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया. उन्होंने विधायक अख्तरुल इमान को आगे से सदन में शालीनता से बात रखने के लिए कहा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष उनके बयान को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया था.

आरजेडी MLC सुनील सिंह पर भी हुई थी कार्रवाई: आरजेडी विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह (RJD MLC Sunil Kumar Singh) मंगलवार को बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया था. दरअसल सोमवार को सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की, जिससे नाराज होकर सभापति ने ये कदम उठाया है. वहीं बाहर निकलकर आरजेडी एमएलसी ने कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिस वजह से उनको निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि वे किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं.दरअसल एमएलसी ने सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाकर बोला था.

