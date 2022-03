पटना: यूक्रेन और रूस में संघर्ष (Conflict In Ukraine And Russia) जारी है. इस बीच यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं. सभी अपना वतन लौटना चाहते हैं. हजारों लोगों में पटना सिटी के मालसलामी इलाके से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गये छात्र अभिषेक कुमार भी शामिल (Abhishek Of Patna City Stranded In Ukraine) हैं. अभिषेक यूक्रेन में सैकड़ों छात्र के साथ फंसे हुए है, उन्होंने वीडियो बनाकर भारत सरकार और बिहार सरकार से मदद मांगा है.

छात्र अभिषेक ने यूक्रेन के खारकीव शहर की एक विडीयो भेजकर भारत सरकार से मदद मांगी है. उसने वीडियो में दिखाया है कि सैकड़ों एमबीबीएस छात्र एक हॉल में बन्द हैं और काफी परेशानियों के बीच रह रहे है. पांच, छह दिनों से सभी भूखे-प्यासे वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं. सभी पीएमओ ऑफिस और विदेश मंत्रालय से लगातार मदद की मांग कर रहे हैं.

अभिषेक की मां बबीता देवी और पिता सतीश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुहार लगाए हैं कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों को जल्द लाया जाये, सभी छात्रों के परिजन परेशान और हैरान हैं. परिजनों को कभी भी अप्रिय घटना घटने की आशंका जता रहे हैं और सरकार से सभी को जल्द से जल्द भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं.

