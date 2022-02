पटना: यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध (War between Ukraine And Russia) जारी है. ऐसे में वहां फंसे भारतीय छात्रों को भारत सरकार वापस देश ला रही है. सोमवार को तीन अलग-अलग विमान से कुल 28 छात्र पटना एयरपोर्ट पहुंचे (28 Students Stranded In Ukraine Reached Patna), जिनमें काफी खुशी देखी गयी. वहीं अपने बच्चों को रिसीव करने आये परिजन भी खुश दिखे.

ये भी पढ़ें-यूक्रेन से लौटे छात्र ने कहा- हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, दूसरे देश अपने नागरिकों को निकालने में पिछड़े

कई परिजनों ने अपने बच्चों के एयरपोर्ट पहुंचने पर फूल माला से स्वागत किया. समस्तीपुर की अनुमेहा ने बताया कि अब वह सुरक्षित हैं. पटना पहुंच गए हैं, भारत सरकार ने काफी मदद की है. उन्होंने कहा कि आने में परेशानी तो हुई, लेकिन वह पहुंच गए. छात्रा ने कहा कि सभी को देश लाने में राज्य सरकार का भी बहुत योगदान रहा है.

पटना की स्वाति कुमारी का कहना था कि यूक्रेन की स्थिति बदतर हो रही है. सभी लोग वहां फंस गये थे, लेकिन भारतीय दूतावास ने काफी मदद किया. रोमानिया बॉर्डर से अपने देश पहुंचे हैं. इसके लिए भारत सरकार का बहुत धन्यवाद. वहीं वैशाली के पातेपुर के कुन्दन कुमार भी यूक्रेन से पटना पहुंचे. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हालात खराब हैं, उन्होंने कहा कि वे भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल कर देश ले आया.

पटना एयरपोर्ट पर आयी शिवांगी ने कहा कि अभी उनका ऑनलाइन क्लास बन्द हुआ था, ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ, तो वे यूक्रेन गए थे. लेकिन वहां युद्ध शुरू हो गया. इस बीच उन लोगों ने आने का प्रयास किया, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल था. भारत सरकार के प्रयास से यहां तक आये. उन्होंने कहा कि रोमानिया बॉर्डर पर काफी भीड़ थी, अभी भी वही हालात हैं. बहुत लोग फंसे हैं. उम्मीद है सभी लोग आ जाएंगे.

पटना के ही उजाला भारती कहते हैं कि बॉर्डर पर भीड़ में वे गिर गयी, चोटें भी आई. भारत सरकार ने काफी मदद किया. जिसके चलते वो यहां तक पहुंचे हैं. काफी खुश हैं. वहीं अपने बच्चों को लेने पटना एयरपोर्ट आयी आरती कुमारी ने कहा कि आज दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी मिली है. उनके बच्चे आ गए हैं. इसको लेकर वे मोदी सरकार और नीतीश सरकार को धन्यवाद देते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP