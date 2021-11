पटना: बिहार पंचायत चुनाव 2021 (Bihar Panchayat Election 2021) के 9वें चरण का आज मतदान है. बिहार के 35 जिलों के 53 प्रखंड (53 Blocks of 35 Districts) में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे. इस बार मतदान केंद्रों में नई टेक्नोलॉजी (New technology in polling stations) बायोमीट्रिक का इस्तेमाल होगा. इस तकनीक के सहारे दोबारा वोटिंग करने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी. नौवें चरण में विभिन्न पदों पर 97 हजार 8 सौ 78 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव धीरे-धीरे अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है. नौवें चरण में 26831 पदों पर 97878 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. इन विभिन्न पदों में 11883 ग्राम पंचायत सदस्य पद. 871 मुखिया का पद, जबकि, 1196 पंचायत समिति सदस्य की सीट हैं. वहीं 871 ग्राम कचहरी सरपंच पद और पंच पद पर 11883 सीट निर्धारित हैं.

इन पदों पर 97878 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें 46164 पुरुष प्रत्याशी हैं तथा 51714 महिला प्रत्याशी शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 68,10,413 मतदाता 97,878 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. पुरूष वोटर्स की संखअया 32,37,382 है जबकि महिला मतदाता की संख्या 35,75,737 है. इसके अलावा 294 अन्य मतदाता भी शामिल हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल पंचायत चुनाव के नौवें चरण में करेंगे.

नवें चरण में 3368 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद पर एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है. वहीं, 145 प्रत्याशी ग्राम कचहरी, पंच पद के 3217 उम्मीदवार, पंचायत समिति सदस्य पद पर 4 प्रत्याशी समेत ग्राम कचहरी सरपंच पद पर 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से नवम चरण की तैयारी पूर्ण कर ली गई है. बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं जिसमें आठ चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं. जिला प्रशासन भी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने को लेकर के तैयारी पूर्ण कर ली है. मतगणना 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होगी.

