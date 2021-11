पटना: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है. बिहार में 9वें चरण का मतदान (Ninth Phase of Polling in Bihar) 29 नवंबर को होगा. शाम 5 बजे पंचायत चुनाव के 9वें चरण का चुनाव प्रचार थम (Election Campaign for Ninth Phase) गया.

9वें चरण में 29 नवंबर को 35 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होना है. इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 11,883 सीट, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 871 सीट, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1196 सीट, जिला परिषद सदस्य पद के लिए 127 सीट, ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 11,883 सीट और ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 871 सीट निर्धारित है.

इस चरण में कुल 26,831 सीटों के लिए 1,03,995 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें 1,03,501 नामांकन पत्र को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) के द्वारा स्वीकृत किया गया है. 494 पत्र को अस्वीकृत किया गया है. 254 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस भी ले लिया है.

बता दें कि 9वें चरण में प्रत्याशियों के घर-घर घूमकर चुनाव प्रचार करना बंद हो गया है. मतदाता 29 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे. 29 नवंबर को होने वाले 9वें चरण के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने होने वाले पंचायत चुनाव के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की है.

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए, इसको लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई. बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 9वें चरण के होने वाले मतदान की तारीख 29 नवंबर निर्धारित की गई है और मतगणना 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होगी. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक 9वें चरण में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसकी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है.

