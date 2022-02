पटना: बिहार में कोरोना पाबंदियां हटते ही शादी-विवाह ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. शादी के लिए मैरेज हॉल की बुकिंग के साथ-साथ सोने-चांदी के जेवरातों की मांग लगातार बढ़ रही (Gold And Silver Rate In Bihar) है. इसका असर पटना के सर्राफा मंडियों में भी दिख रहा है. यही वजह है कि बिहार में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 22 फरवरी को पटना में 24 कैरेट सोना 50 हजार 480 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट सोना 46 हजार 350 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पटना में चांदी (Silver Price In Patna) 62 हजार रुपये प्रति किलो है.

यह भी पढ़ें - Gold and Silver Price Today: सोना-चांदी के बढ़े भाव, जानिए आज क्या है रेट

शादियों के सीजन के बीच एक बार फिर से सर्राफा बाजार गुलजार होने लगा है. कारोबारी शादी विवाह के सीजन की तैयारी बहुत पहले से ही करते हैं. शादी-विवाह के लिए खरीदारी के कारण सोने-चांदी के आभूषणों की मांग बढ़ गई है. ऐसे में सोना कारोबारियों का कारोबार अच्छा होने का भी उम्मीद है. सर्राफा कारोबारियों की मानें तो सोने और चांदी की रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं कोरोना के कारण लगीं पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है. इसका असर भी बाजार पर देखने को मिल रहा है, अब सरार्फा बाजार में लगभग सभी दुकानें खुलने लगी हैं.



कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित किया गया है. दुकान पर पहुंच रहे ग्राहकों को भी मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है. बता दें कि आभूषण 22 कैरेट सोने का ही बनाया जाता है. उसमें सोना व्यपारियो के द्वारा मेकिंग चार्ज भी एड करके बेचा जाता है. अधिकांश लोग हॉल मार्क के गहनों की खरीदारी करते हैं. हॉलमार्क के गहनों की खरीदारी करने में लोगों को भले थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ता है लेकिन भविष्य में हॉलमार्क के गहने बेचने पर पूरा पैसा वापस भी मिल जाता है. जिस कारण से हॉलमार्क के गहने लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं.



यह भी पढ़ें - Gold Silver Price Today: बिहार में सोने-चांदी की कीमतों से ग्राहकों को कोई राहत नहीं, जानिए आज क्या है भाव

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP